自由廣場》用疫苗再建護國神山產業

◎ 張志欽、劉明毅

美國有線電視新聞網（CNN）報導：「加拿大可能連明年九月都拿不到新冠疫苗」，加拿大居民眼看著美國鄰居即將排隊打新冠疫苗，這會造成加拿大總理杜魯道的政治危機嗎？

英國已開打的輝瑞疫苗，是在比利時生產的；牛津疫苗則是在荷蘭跟德國生產的。在這波新冠疫苗研發競賽中，台灣疫苗研究還停留在若有需要，政府可以在動物實驗、臨床實驗或綜合抗體實驗由國家研究單位，如中央研究院及國家衛生研究院來支援，目前疫情指揮中心對於何時能採購到新冠疫苗也不確定。

請繼續往下閱讀...

對照台積電的晶圓製造服務模式，除自身製造研發實力有目共睹，也成功帶動相關產業鏈的發展，是名副其實的護國神山。基本上，疫苗研發製造有如半導體設計及製造，是設計腦力及製造技術力的高階競賽。疫苗研發是大國的金權實力競賽，更需要有完整的高階生醫研究能量。而疫苗製造卻是台灣小國資源及教育特性，所能超越國際腳步的。台灣多年來夢想新藥疫苗研發，只見大筆經費投入，卻不見實質有效成果。

台灣疫苗製藥產業發展，若能同時看重技術密集的製造服務及供應鏈發展，超前部署通過原廠及各國監管單位認證，則國際大廠研發之疫苗，就有機會由具備如台積電五奈米及三奈米絕對製程實力的台灣疫苗製造廠，在台灣製造生產。當疫苗在台灣製造，無疑更能有助於疫苗國際採購談判，只是台灣已失去先機了。

生醫產業發展不應只照應國內學界生醫研究者及小型疫苗製藥廠的需求，亟需重新聚焦、擘畫第二座護國神山的疫苗新藥製造服務產業發展，這才能真正提升整體生醫研究能量。回顧新冠疫情以來，全球在這幾個月的疫苗競賽中，明白顯示從無到有的疫苗開發是大國撒大錢的產業競賽，要成為獨霸事業真的很不容易，不久的將來，如果台灣能成為疫苗供應鏈的重要成員，一如台積電在高科技產業的角色，疫苗製造服務將成為台灣的另一座護國神山。

（作者分別為成功大學醫學院環境醫學研究所教授、特聘教授）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法