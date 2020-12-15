自由廣場》軍售與商售的差異

◎ 黃征輝

近來政府諸多軍購項目引起國人高度關切與批評，好比說購買六十六架F16戰機的價格偏高，潛艦國造的數位聲納與戰鬥系統為何要走商售管道？走商售管道，讓人感覺在立案之初，似乎就想給軍火商留下活動的空間！

其實會有這些疑問，是不懂軍售與商售的差異。軍售具備以下三個特色：

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一、美方成立專案辦公室：軍售是政府對政府的行為，全案成敗事關政府顏面，因而美方會成立「專案辦公室」，挑選有經驗的專家，協助我方進行「專案管理」。所謂專案管理就是選商、議約、開標、合約執行、整體後勤等。

二、不可分割：如果美方負責全案成敗，「全案」就必須由專案辦公室掌控；若像潛艦國造，由台船負責船體設計與建造，未來即便戰系全部由美方提供，由於美方無法負責全案成敗，就只能改走商售管道。

三、三不原則：

（一）不賠：專案辦公室的作業費全數由我方支付，美方不會倒貼一塊錢。

（二）不賺：美方僅收取專案辦公室的作業費，不會額外多要一塊錢。

（三）不談：沒有議價空間，甚至在專案辦公室與廠商完成議價之前，我方不可與廠商接觸。不談的原則似乎鴨霸，然而依據以往經驗，美方無訛詐前例。至於某些軍售價格疑似過高，其實是「品項」差異；另外，某些軍售在立委質疑「太貴」以後，美方看似降價，真正原因是國防部在背後刪減品項或數量。

截至目前，美國軍售不曾討價還價，預算鐵板一塊，我方上下其手的機會幾乎沒有，因而不曾爆發醜聞，也多能「如期、如質、如預算」完成。

商售由我方負責專案管理，如果執行單位擁有足夠的專業知識，又能誠實議約，由於省了美方專案辦公室的作業費，價格理應低於軍售。很不幸，歷來商售幾乎都成了軍火商爭食的大餅。例如拉法葉艦軍購案，死了一個尹清楓，關了七、八個校級軍官，佣金高達數百億，醜聞滿天！

商售水有多深，其中又藏了多少「貓膩」，外人無需細究，只要看兩大指標：

一、預算是否合理：不管購買什麼，國際市場都有公認的合理價。如果合理價為十億元，編列的預算也在十億元左右，大致上就不會、也不應出問題。惟若編列的預算大幅超過合理價，超過越多，水就越深，貓膩也越複雜。

二、競標作業是否公平：商售的競標作業操之在我，對此國防部有多如牛毛的規定。然若大部分作業遊走在灰色地帶，監督單位就要小心。至於「小心」的重中之重，首要在於競標作業是否合法、透明、公平！

（作者是海軍前艦長）

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