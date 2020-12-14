社論》後疫情時代的台灣與中國

今年是台灣歷經產業西進、低成長、薪資停滯的失落年代後，體質蛻變的轉骨年。儘管部分國人不願相信台灣的價值，仍然持續唱衰，但國際媒體卻頻頻讚譽台灣的表現。法國《重點週刊》最近在「誰將主宰世界？」封面上，將蔡英文總統與法國總統馬克宏、德國總理梅克爾、中國領導人習近平以及美國總統當選人拜登等四大強國領袖並列，顯示在外媒眼中，台灣參與主導世界趨勢的能量不容忽視。

《重點週刊》特別凸顯台灣的防疫，點出「這場疫情證實了︰歐洲國家和台灣間是存在經濟利益的，然而都因政治考量而猶豫，最好的辦法是走向台灣」。尤有甚者，該刊強烈批判中國是自稱民主實則獨裁的「民主獨裁者」（democratures），認為「儘管中國有優勢，但它離贏家還很遠。非法治國家資本主義與一黨專制獨裁者的聯盟不可能持久，它是人性的惡夢；而香港的示威與台灣的對抗，則是人性的展現。」最重要的例證乃是「中國威脅論」今年以來屢屢出現在西方媒體，反映過去流行的與中國交往，可以在其富有之後，改變其專制獨裁，促成民主改革的論調顯然已經破滅。世人逐漸了解，中共的獨裁本質不可能改變，尤其在黨國資本主義體制下，無論中國經濟如何成長，均必須在黨的調控之下，聽從政治的指揮；亦即一個經濟發達的中國，不會變成民主的中國。

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而近年中國也露出了凶惡的真面目，諸如殘暴對待香港、新疆，霸凌台灣，制裁澳洲，以及企圖在南海佔地為王，成為民主與世界和平的最大威脅。因此，川普對中國發動的貿易戰、科技戰與金融戰，歐盟、日本、澳洲、加拿大、印度等民主國家，逐漸加入抗中的行列，使得中國以市場作為利誘的手段失靈。澳洲不顧外貿三成掌控在中國手中，仍未向其強硬抵制低頭。最近一年一度的歐中貿易論壇，也因歐洲主辦單位拒絕中國禁止批評北京者與會的要求而悄然取消，顯示歐盟定調中國是制度性對手（systemic rival）後，歐洲在商業利益之外，已漸漸傾向維護民主價值，因為在普世價值的退讓，可能導致民主政治的崩解，那才是人類文明的危急存亡之秋。如此認知之下，台灣的價值重新被發現，相對的，中國之形象則每況愈下，被討厭度急劇上升。

台灣的成功，得力於防疫成功，不必封城而如常運轉，更使得經濟表現脫穎而出。這些重大成就，包括經濟成長率連續二年居四小龍之首，可能超越中國，以及明年人均ＧＤＰ可望達到三萬美元。在台企大舉西進的年代，台灣經濟成長率經常淪為四小龍之末，更是遠遠不及剛崛起的中國，而今年在疫情與美中貿易戰的嚴苛考驗下，台灣經濟全面翻轉，不但超越其它小龍，更可能首度超越中國。另一項令人矚目的成就則是，明年台灣人均ＧＤＰ可能達到三萬美元，二○○八年馬英九跳票的政見，台灣人靠著自己的打拚就要達到了。台灣由人均一千美元到一萬美元，花了十六年；由一萬美元到二萬美元，花了十九年；這次由二萬美元到三萬美元，則只用了十年。顯見台灣經濟底子愈來愈深厚，將可邁入發達國家之林。

今年台灣的脫胎換骨，值得欣慰，但不可諱言的，未來的挑戰依然艱鉅，尤其來自中國的武力挑釁與封殺，國人必須要有心理準備。尤要者，朝野應該捐棄成見，摒除政治惡鬥，合作對抗外來的威脅，切不可演出兄弟鬩牆的鬧劇，自我耗損，予敵人可乘之機。比如美豬、日本福島食品議題等，均應將國家利益置於黨派利益之上，在客觀的科學標準下進行嚴格管控，俾使民眾健康無虞，達成開放共識。如此則對內可守好門戶，對外可有效控管進口食品，符合國際規範，將可贏得參與國際社會（如CPTPP）的門票，有效突破中共的封鎖。

後疫情時代誰將主宰世界？即使中國極盡一切手段企圖「以疫謀霸」，但是絕對不可能成為最後的贏家。因為促成人類文明延續的最珍貴價值，包括民主、自由、人權與和平，都會在中國特色社會主義之下遭到抹殺，換言之，中國的崛起將是世界的災難。而一個與文明站在對立面的獨裁政權，怎麼可能得到國際社會心悅誠服？反之，一個小而美、富而好禮的文明國家，終將贏得世人的友誼與掌聲，成為最後贏家。這才是後疫情時代台灣與中國最大的分野。

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