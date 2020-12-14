自由廣場》檢舉達人‧限期不違規罰單

◎ 楊詩龍

交通規則是為求行車用路安全所設定，而訂定罰則主要目的是，希望用路人能因此時時注意規則，避免因違規造成不安全的交通環境，導致車禍事故發生，害人害己。

所以，交通違規罰款的真正目標是，讓用路人下一次如何不違規。這也是檢舉達人的目的。

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以勸導代替開單，對違規者來說，這次躲過了，然後注意兩、三天，下一次又會貪圖方便再違規。畢竟違規當下不一定會被抓到，即使被抓到，也可能只是再勸導。

個人所提的解法是，對於檢舉達人的舉報，先開立「限期不違規罰單」，然後，三個月後被檢舉人若沒有新違規，此罰單就失效。現在電腦系統很進步，做這樣的設定一點也不難。收到此罰單的人，也可在期限內就繳掉，就跟一般罰單一樣，但多數人應該會想拚一下不繳，在這三個月期間，會時時遵守交通規則，避免違規。畢竟若再被舉發違規，就得一次繳交兩張罰單。

對駕駛來說，這張限期不違規罰單，可以三個月不再違規而撤銷，減少一筆罰款支出。此外也能警惕自己，時時注意不再違規，或可因此養成不再隨意違規的習慣。

對檢舉達人來說，檢舉違規最終目的是希望用路人能遵守交通規則，減少悲劇事故發生。

對警察及政府機關來說，不斷增加的交通檢舉量，哪些要用勸導，哪些要開紅單，時不時又會有被檢舉人陳情或抗議，徒增作業因擾，藉由制定好的限期不違規罰單方式，一來簡便，二來被檢舉人有機會在三個月內以行動證明會謹守交通規則，進而取消受罰，這樣民怨、警怨也可以少一點。

而最大受益者是人民，因用路人會更加注意遵守交通規則，確保行車用路安全。

希望立委們能參考此做法，至於限期是三個月還是半年，而短時間內的連續罰單是以最後一張，還是最後幾張來做時限撤銷，可撤銷的金額範圍多少，就留給立委諸公們好好研擬了。

（作者為軟體公司主管，新北市民）

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