自由廣場》「藍皮解憂號」不解窮人憂

◎ 王錫璋

台鐵南迴電氣化十二月廿三日全線通車，兩列枋寮—台東間三六七一次及三六七二次的藍皮普快也將停駛，將進場改造為「藍皮解憂號觀光列車」，預計明年四月交由旅行社以套裝行程方式獨家經營。

但民眾憂心以後無法以百元平價自行購買車票上車悠哉旅遊，非得參加套裝行程不可，且旅行社一旦獨家經營，票價通常大幅調高，再加上其他旅宿、飲食，非得數千元以上才能搭到原本只要百元車資的藍皮列車。

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雖然交通部長林佳龍已答應要協調台鐵和得標旅行社，規劃保留有部分自由搭乘的選項，仍令民眾有連國內旅遊也將越來越貴的感嘆。

老實說，在疫情之前，旅行社辦的國內套裝團體旅遊行程，是沒有什麼市場的，有的也幾乎是價廉物不美的固定幾個名勝兼購物行程。疫情之後，國人不能出國，國內市場就熱門起來，花、東、離島更特別擁擠。而有些原本專辦國外行程的旅行社，也跑來搶國內市場了。印象中有幾個旅行社，之前是以辦中、高級行程的日本團為主，每日旅費平均總要一萬元，亦即五天四夜的日本遊，總在四萬到六萬元。然而，如今他們來辦國內團，似乎忘了國內旅遊團少了飛機的費用、國內物價是日本的三分之一等因素，竟然還維持著一天一萬多元的價格。前幾天，筆者還收到某旅行社寄來的某國內旅遊行程，三天兩夜竟然也要四萬五千元。我揉揉眼睛，以為看錯了，這價格在去年，都可去日本五天四夜了。但事實就是這樣。

不能出國玩，只能擠在國內，當然造成國內旅遊價格水漲船高，雖然旅行社強調高品質、獨家秘境、唯一辦理等理由，因疫情之故，竟然就變成四倍高的費用了，但漲那麼多，也讓人吃驚。

因此，藍皮列車發標給旅行社經營，民眾憂慮的，正如電影《海角七號》裡的經典台詞：「山也BOT、海也BOT」，深怕旅行社在獨家經營之下，以南迴秘境、解憂列車等宣傳，而拉抬價格了。旅行社尋求高品質行程固然是好事，但過分高價，想一票賺足，殺機取卵方式，恐怕也會嚇跑一票中產階級顧客的。

（作者為前國圖編審，台北市民）

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