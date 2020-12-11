自由廣場》央行打房 不宜造成交易爭端

◎ 于俊明

央行日前無預警宣布不動產信用管制措施，對於購買第三戶房子的民眾，限制其貸款成數最多為六成。央行採一刀切式劃分，以一○九年十二月七日前「已核准」尚未撥款之不動產抵押貸款案件，得按原核貸條件辦理；未及核准案件立即須受管制措施規定。隔了二日，再以「避免爭議」為由，將已向銀行提出正式之貸款申請書，並經金融機構錄案辦理者，也得適用舊制。筆者基於下列三點，從政府施政角度，建議應該要儘量避免紛爭產生。

第一，央行管制措施實施前，賣方不會也無從知道買方買的是第幾戶；買方在購屋當下，也不會知道購買第三戶會被將來的管制措施砍掉預計的貸款成數。在買賣雙方簽約時均不知、也難以得知的情況下，卻須承受央行管制措施的壓力後果。

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第二，就預售屋市場言，自簽約至完工交屋約需經二至三年。購屋者於簽約時一般均就合理融資條件籌措自備款，惟至完工交屋時，因為央行無預警管制措施，貸款成數驟然出現落差，這種形同「溯及既往」造成的資金缺口，恐將產生購屋者過戶時之交易糾紛。而此類型購屋者許多都是一、二年前房市景氣尚屬不振時購買，卻成為現在打房的代罪羔羊。

第三，央行雖然以「避免爭議」為由，將一○九年十二月七日前「已核准」案件，放寬解釋包括「已申請」者。但是有些購屋案，因為銀行授信前置作業或施工時間較長等因素，以致未及申請而被減少貸款成數，難道就不會產生爭議？

政府任何施政都要儘量控管爭議產生，民眾買第三戶就算該打，也不應該用突襲的方式。

（作者為中華民國不動產公會全聯會秘書長）

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