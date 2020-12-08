社論》謝長廷也反對日本「核食」

我國駐日本代表謝長廷上月返國述職，本週日透過臉書表示，日本「核食」當然不能開放進口台灣，但沒有輻射污染的一般食品應開放。謝長廷這番話，是針對我國禁止日本福島等五縣食品進口而發：我國從二○一一年三一一大地震之後不准福島五縣酒類以外的所有食品輸入，兩年前且以公投持續維持禁令，如今公投效力期滿，是否開放成為各方矚目的議題。

從常識說，謝長廷反對「核食」，理所當然。受核災輻射污染的食品當然不應進口，為公眾健康把關是政府的責任。重要的是，食品是否有輻射污染應根據科學檢驗結果，做理性討論和決定，也須兼顧國際貿易實務。就此而言，十年來已有三十六國全面解禁，另十八國有條件開放，僅台灣等三國、兩區維持禁令。這三國、兩區的禁令又有差異：我國禁止所有五縣食品，南韓只禁福島等八縣水產品，中國不准福島等十縣食品及飼料，香港限制福島蔬果和乳製品，澳門另增列蛋、肉。

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一如禁止美國豬肉進口，我國十年來對福島五縣的食品禁令，讓日本很「感冒」，認定是不合理的人為貿易障礙。從國際貿易實務說，因福島地震引發核災而隨即對當地食品實施進口禁令，短期間有其必要。但進口食品禁令的重點，本質上仍應在檢驗查察相關食品的輻射殘餘量，而非以地區為禁絕標的。十年來，上述三十六國對福島食品的解禁及十八國放寬，基本考量或標準就是如此；而即使禁令未除的三國、兩區，禁止範圍及品項亦不一。

同樣是國貿實務，外貿講求公平互惠，長期禁絕福島食品，而未以科學檢驗結果為判準，必招致對方反感；台灣以貿易立國，經濟發展高度依賴外貿，更無關起門來以國內政治市場為唯一標準，無視日本等重要夥伴公平貿易要求的奢侈。更現實地說，在無緣加入東協加五的RCEP之後，我國亟欲參與亞太十一國組成的跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），日本不但主導，明年也將擔任輪值主席。在對台灣最友善的安倍首相任內，我國已錯失機會，如果我們還在意公平貿易及邊緣化危機，明年福島震災十週年，實在是檢討開放福島食品的適當時機。

有如處理含萊克多巴胺的美國豬肉，是否准福島五縣食品進口應依科學檢驗結果，採用國際標準，並參考相關國家作法，做好源頭管理，確實標示，讓消費者自由選擇；其能如此，方足以在國際間有理行得通。事實上，多年來我國處理美國牛肉進口，就是按照這樣的原則和程序，包括二○一二年比照國際食品標準委員會（Codex）肉品萊劑容許量內准許進口。

如今，三十月齡以下美牛在台灣市場占有率達四十六．六％，領先澳洲、紐西蘭、巴拉圭；這四國牛肉占比，且都高於台灣國產牛的五．三二％。美牛大受國人歡迎，顯示在國際容許量標準以下，是安全而可以接受的。美牛如此，美豬、福島食品有何可以例外而讓美、日兩國信服的道理和必要性？誠然，美國也很在意萊劑問題，密西根大學今年四月發表報告，指出如照標示使用，含萊劑豬肉對消費者安全無虞，但由於美國要求不用萊劑的肉品處理廠商增多，豬農如使用萊劑仍應依標示處理。

美豬與福島食品解禁，事關國人健康，但對台灣的整體利益確是為所當為。當年開放美牛、如今放寬美豬進口，都是做對的事，問題在於是否把事情做好，以謙卑的態度面對必有的質疑，用庶民語言向社會做好溝通說明，並針對開放的衝擊和執行預作周詳準備與演練。其間，由於民進黨在野與執政立場兩樣，有「換了位置就換腦袋」之譏，也應就此誠摯說明或致歉。若為大局著眼，坦然承認昨非今是，有權力者道歉不僅展現風度，也能站穩立足點，繼續推進參與國際經貿的開放與良性互動，無負公眾付託。在野者如繼續上綱，亦足以凸顯其不識大體、無理取鬧、雙重標準、藉機反美仇日的本質。

美豬爭議延燒三個月，執政當局在無關緊要處逞口舌之能，朝野爭相鬥嘴鼓，「餵人民毒豬」、「開放核食台灣人死光光」之類的民粹口號亂竄，公眾反而看得霧煞煞。台灣沒有關門惡鬥的本錢，這場乖離正題的爭辯應是走向最終理性結辯的時候了。

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