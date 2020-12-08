自由廣場》平抑房價 不如平抑社會住宅租金

◎ 劉瑩

房地產作為一種可自由買賣的商品，上漲的因素很多，經濟成長、地區工作機會、軟硬體建設、健康醫療服務品質、社會福利，這些正面的施政，以及金融面的低利率與寬鬆資金，都會造成房價上漲。最近某些左派政黨看到房價上漲，不去審視這些關乎基本面甚至全球的因素，不由分說地推給人為炒作，結論是政府無能，想藉此博得媒體聲量。

其實，讓我們看看漲最凶的台南就好。台南上漲最多的地點，是南科周邊的新市善化，原因就在南科這個傲人的政績，讓高科技廠不斷進駐，帶來相對高薪的工作機會跟居住需求，周邊房地產才跟著水漲船高。其他上漲較多的區段，也跟大型建設有關，比如平實營區以及一．五四公頃的河樂親水公園，周邊一圈的房價都有明顯漲幅。這是很自然的事，就像當年大安森林公園或信義計畫區，讓生活品質提升，房價當然回不去了。揭露最詳細的門牌號碼或禁止紅單這類技術面的小動作，只有搔癢還搔不著癢處的「效果」︱︱講個笑話，如果想讓新市善化的房地產跌回去，建議直接把南科搬走，絕對有用！

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施政成功，就是房地產上漲的基本面助力，加上全球為了疫情大規模ＱＥ及降息，資金自然往固定收益的商品流動。連防疫不算成功的國家房地產都上漲了，台灣身為防疫模範生，房地產可能不漲嗎？

小英上台後，調高遺產稅，逐步調高持有稅，加上實價登錄等，其實房市已經很難單純用炒作一路推升。這波長達兩年的上漲，反映的其實是低利率、全球性的資金寬鬆和各縣市的建設政績（所以近年建設如死水的台北市，相對漲不上去），或者有小波動，但基本上是回不去的。要解決年輕人買不起房子的基本居住權問題，應是大量興建小坪數出租宅，然後以跟收入連動的廉價租金，租給低收入的人，讓收入只有兩萬的年輕人，也能用三、四千租到三、四坪的蝸居。上帝歸上帝，凱撒歸凱撒，市場上的住宅，除了自住宅應依面積跟價格量能課稅，避免住陶朱隱園跟住小套房的稅率同樣低之外，其他都應回歸自由市場機制。硬要跟自由市場對幹，可能會滿頭包，韓國文在寅政府上任後，祭出了廿一次打房措施，越打房價飆得越高，最近只好又推出第廿二次打房，就知打房有多困難了。

（作者是醫師）

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