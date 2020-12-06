自由廣場》「一福堂」燒出台中舊市區哀愁

◎ 張國輝

最近台中市具九十二年歷史的老店「一福堂」火災，燒出了台中市舊市區的共同哀愁。

台中市的舊市區，曾經以繁華的面貌走過日治時期至民國八十年前後，後來因台中市多期市地重劃在舊市區的周邊陸續完成，加速了市區商業活動的位移，尤其新市政中心遷向西邊，而貫通南北交通的高速公路、高鐵也在西邊，都市位移西部即成為趨勢。

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雖然有多位歷任市長也發覺舊市區逐漸沒落的跡象，為了復甦舊市區的商機，如本身中區出身的前市長提出百億救中區的政策，而胡志強市長則以客家圓樓（他提出時尚屬全國唯一的）欲更新第二市場的老舊商場，以地標建築吸引遊客，唯最後都因與經營業者協調而以失敗告終。

其實，四十年來地方議會的議員都知道，都市更新是唯一能讓舊市區脫胎換骨的法寶，因為早年舊市區的繁華只是表面的，多少富麗堂皇商店背後小巷是土埆厝，沒有自來水，巷內小路只容機車和腳踏車出入，裡面的居民多屬勞力階層，舊市區建物在大馬路邊的都以日式木造為主，兼有西洋風格的商店建築，小巷內則多是土、磚為主的土埆厝。

不論木造屋或土埆厝，問題癥結是土地產權，有國有地、市有地、水利地，更複雜的是共同公有的土地，有些繼承人根本早已遠離台灣，連找人都有困難，這些結構性的問題無法突破，舊市區永遠在原地踏步。

（作者曾任台中市議員、台中市政府社會處長）

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