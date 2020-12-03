自由廣場》柯P的依法行政沉入違建泳池

◎ 牛明

柯文哲常說「依法行政」、「該怎辦就怎辦」，然而， 一個施工中、未完成的、罕見的頂樓泳池違建，狠狠打了柯市府一巴掌。

藝人羅志祥在內湖豪宅頂樓加蓋泳池，被建管處認定是違建，要求一個月內自行拆除，若屆時未拆，將派員前往強行拆除。同時，建管處認為豆導鈕承澤住家頂樓的工作室為既存舊違建，只須拍照列管不予拆除。兩起事件均證明台北市建管處違法行政。

請繼續往下閱讀...

首先，依據「台北市違章建築查報拆除標準作業流程」（就是柯Ｐ念茲在茲的ＳＯＰ），施工中新違建處分作業流程圖明示：「當日通知拆除區隊約定集合時間及地點」，「開立即時強制拆除函，現場張貼拍照，並由拆除區隊立即執行拆除」。台北市違章建築處理規則已明確定義施工中違建，「指工程尚未完成，現場有工人、機具、施工材料、廢料或已完成而尚未搬入使用者。」根據新聞照片，羅志祥該泳池未完成，且周圍有施工材料（水泥）。依台北市自治規則，該游泳池為施工中違建，應由拆除區隊立即執行拆除。台北市建管處給予一個月內自行拆除之行政處分，顯然未「依法行政」。

而建管處認定鈕承澤住家頂樓的工作室為既存舊違建，顯有違失。依據航照圖可發現，該頂樓加蓋違建於民國九十四年後規模擴大，後陽台於一○一年後新增凸窗違建。不論是規模擴大或是凸窗違建，均為依法應拆除之新違建。台北市建管處認定為「既存違建」，顯然未「依法行政」。

台北市建管處未「依法行政」事項所在多有，只是未被正視、監督。此次「依法行政」又沉到游泳池底，反映的只是諸多未爆彈中，恰巧被撿獲的一顆。如果柯文哲不想這些未爆彈在二○二二、二○二四亂爆，就先好好要求建管處確實「依法行政」。法律不是給公務員參考用的，法律是給公務員遵循用的。

（作者為研究人員，台北市民）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法