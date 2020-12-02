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自由廣場》尊重醫檢專業分工 共同捍衛病人安全

2020/12/02 05:30

◎ 林慶元

日前藥師全聯會在自由廣場投書「採血筆法規不周延，藥師成罪人」，文中指述應開放法規，讓藥師得以用採血筆獲取病人血糖資訊，進而提出用藥建議，才不會發生藥師想要認真主動關懷個案，卻反而觸法的情形。

容本會提醒近年一起新北市某藥局販售驗孕棒給病患，該藥師因驗孕棒結果推斷病患沒懷孕，並販售事後避孕藥給病患，之後病患就醫發現當下已有身孕的爭議鬧得沸沸揚揚。該名藥師也是認真主動關懷個案，然而卻因「判讀」衍生後續爭端，豈是雙方所樂見之情形？法律規範究竟如藥師全聯會指稱是局限，還是保護醫事人員的屏障，相當值得深思。

再者如同藥師捍衛調劑權，調劑屬於藥師業務及專業，若照文內邏輯，難道因實務上本就需要醫師開立處方，為讓病人「方便」，就可以讓醫師順便調劑嗎？此外，文內舉出國外案例，指稱藥師得執行檢驗業務，然而我國依照醫事檢驗師法規範，檢驗本屬醫檢師業務範疇，豈可因實務上的「方便」，就隨便讓其他人員執行檢驗業務？

綜上所述，本會殷切提醒執業人員應恪守法律規範之範疇，不應觸法。亦希望各界先進能尊重各職類專業，落實分工，一同守護病人安全及健康。

（作者為醫事檢驗師公會全國聯合會秘書長）

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