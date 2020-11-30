自由廣場》朱立倫不懂「博物館學」

◎ 陳慶坤

行政院擬將故宮博物院更名「華夏博物館」，並從原先直屬行政院「改隸文化部」，中國國民黨前主席朱立倫嘲諷，蔡政府若不是因為意識形態作祟，就是吃飽太閒。國民黨立委林奕華質問，國家博物館成為文化部的附屬館所，是為了消滅中華文化影子，徹底去中國化？文化部長李永得表示這是古老、封建思想。

國民黨徒子徒孫將故宮隸屬的問題指控為意識形態，是對博物館學（Museology）的知識涵養不足；前一陣子國民黨全代會黨代表陳麗旭因不滿黨產被凍結，主張故宮國寶「不是台灣的，是國民黨帶來的」，要向民進黨政府討回故宮國寶。這應該才是國民黨黨國意識形態的私心所致，否則故宮文物是人類文化的共同財產，不隸屬於任何政黨。

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中國政府都將北京故宮歸入文化和旅遊部直屬事業單位，會是意識形態嗎？即使收藏量倍數於台北故宮的大英博物館，亦隸屬於部會之下為三級機構；荷蘭國立博物館更是以個別私人基金會制度（private foundation）運作，財務仍然由中央政府補助，政府不直接介入博物館營運。因此，作為國立博物館「去中央化、文化全民化」正是世界趨勢，而重視博物館經營管理績效才是目前的主軸。

事實上，自一九八○年代以來，受新博物館學（New Museology）觀點的影響，在歐美的博物館界開始興起一股改革的浪潮。英國將隸屬中央政府的國立博物館轉變為董事會治理；日本幾座國立博物館朝向獨立行政法人化邁進。博物館學的定義逐漸朝向以反身性（reflexivity）觀點思考博物館的社會功能與關係，而不是殖民主義者作為殖民教育的工具。故宮博物院「組織再造」，正是符應這股博物館改革的潮流。

朱立倫嘲諷蔡政府吃飽太閒？正是凸顯其博物館知識之淺薄短見；國民黨立委林奕華更質疑是為了消滅中華文化、徹底去中國化？更是荒謬絕倫的黨國意識形態。

（作者為哲學博士，大學助理教授）

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