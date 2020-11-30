自由廣場》貪腐壓力計 台日韓比一比

◎ 曹耀鈞

前幾天，國際透明組織發佈了「二○二○年全球貪腐壓力計（ＧＣＢ） 」亞洲地區報告，針對亞洲十七個國家，約兩萬名公民，進行了大規模問卷調查。詢問受訪者過去十二個月以來，他們經歷的政府部門貪腐行為和看法。報告指出，有近四分之三的受訪者（七十四％）認為，貪腐現象是他們國家的重大問題。

在整個亞洲，儘管有些國家仍遭受經濟和政治壓力，人民的言論自由受到威脅以及對報復的恐懼，但絕大多數受訪者（六十二％ ）還是認為，一般老百姓仍然可以在對抗貪腐的行動中有所作為。這樣的具體數字，給了具有改革決心的政府、企業和公民社會，帶來了強大的希望和後盾。不但如此，全亞洲有六十三％的人，認為反貪腐機構的成效表現不錯，再以台灣、日本、南韓三國的比較來看，台灣方面有六十四％的受訪者對我們的反貪腐機構表現感到肯定，南韓人民肯定的有六十％，日本則只有四十八％最為保守。

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值得注意的是，在此份調查當中，印度是亞洲地區行賄比率最高的國家，高達三十九％，台灣為十七％，南韓為十％，日本的行賄比率乃全亞洲最低的國家，只有二％。進一步分析行賄行為的原因（分成主動行賄及被索賄兩大類別），在印度的行賄行為中，有高達五十％的行賄者是被索賄的，台灣則是二十七％，南韓九％。令人驚訝的是，日本的公務部門主動索賄比率為零，也就是說，接受訪問的日本受訪者，最近一年的生活經驗中，沒有任何人曾被公務人員索賄的經驗，這是十分值得我們學習及研究的地方。另外，分析台灣人的行賄動機，最大部分是主動行賄，目的是「為了得到更快速或更好的公務部門服務」，這個目的佔了行賄動機的三十六％，而南韓在這個動機上只有十五％，日本則是十七％。這是發人深省的地方，也可能有文化的因素，亦值得進一步探索。

今年已接近尾聲，從數月以來的中央及地方民代索賄案件，到近日民間企業對國家勞動基金操盤人的行賄，均已紛紛被繩之以法，我們確實看到了廉政署、檢察官、調查局及警方的努力，也希望總統再次公開打擊貪腐的決心，並給予這些反貪腐機構更多資源，不要辜負了人民的期待。

（作者為中華公共事務管理學會特聘研究員）

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