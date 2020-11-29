自由廣場》蔣萬安，台灣人的命也是命！

◎ 黃春蘭

日前，看見本姓章後出於自身意願改姓蔣的蔣萬安立委在秋鬥現場拿著「台灣人的命也是命」的布條。身為白色恐怖政治受難者後代，在二○二○的今天，依舊深感人生之荒謬。今天血緣無法選，但你改姓明白就是巴著姓蔣，想著要繼承蔣家形象。那蔣介石殺害的各種人命，派兵屠殺台灣人民的過往，你要不要也出來表個態？跟你可能的阿祖說一聲「台灣人的命也是命」？

黃溫恭，一九二○年生台灣人。一九五三年被蔣介石用一句話「黃溫恭死刑，餘如擬」改判成死刑，得年卅三歲！他死前給我媽的遺書是這麼寫的：

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我的死屍不可來領。我希望寄附台大醫學院或醫事人員訓練機。我學生時代實習屍體解剖學得不少的醫學知識。此屍如能被學生們解剖而能增進他們的醫學知識，貢獻他們，再也沒有比這有意義的了。以前送回去的兩顆牙齒，可以說就是我的死屍了。遺品也不必來領。沒有什麼貴重值錢的，予定全部送給難友們。謝謝妳的很多小包、錢、及信。

本以為遺書從未交還家屬，直到二○○八年才由我女兒向國家檔案局申請檔案發現這批遺書已經夠荒謬了。沒想到十二年後依舊可以看見蔣家後代毫無反省，絲毫不知問題出在哪？

（作者為大學教師退休，白色恐怖受難者家屬，高雄市民）

誰在騙？

◎ 鄧鴻源

猶記得十月十五日國民黨立委蔣萬安質詢時，一改平日溫文儒雅形象，激動拍桌、怒指加大罵衛福部只標產地、不標含不含萊劑的政策，要小老百姓如何辨識？政府一再說讓民眾選擇，根本「全部都是騙」！

什麼叫騙子，那就要從蔣家王朝說起。當年喊的口號俗又有力，反攻大陸，殺朱拔毛，解救同胞，如今下一代呢？有資格罵別人？

像新冠肺炎如此重大議題，藍營卻不知民間疾苦，不知團結與防疫，體會醫療人員的辛苦，挑個美豬杯葛行政院長施政報告達十二次，這種政黨真的沒救了！

有關萊克多巴胺的問題，國際上已有聯合國國際食品法典委員會（CODEX）所通過的安全容許量標準，美加澳紐日韓泰印馬與菲律賓等國都允許，台灣人通曉世界，不太容易被騙，何況國民黨執政時開放美牛進口！現在國民黨人不顧現實，拚命誇大其「危害」，蔣萬安這次秋鬥甚至拿著「台灣人的命也是命」布條，更讓人感覺政治操作、假正義了！真正對台灣有毒害的，恐怕是國民黨的意識形態吧！

（作者為大學教授，新北市民）

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