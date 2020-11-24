自由廣場》整合健保家醫照護計畫

◎ 羅品善

筆者一位老長官談到其老父近日在家跌倒，頭破血流，家人打電話求救，身為醫師的他，判斷應只是皮肉傷，請家人簡單止血後送醫縫合，返家休養後無大礙，但仍感慨家人有人可諮詢，而一般家庭只能慌亂地打一一九，造成緊急救護資源和健保資源的浪費。其實如果「健保家醫整合性照護計畫（家醫計畫）」功能完善，每個醫療群都建立一個「醫療諮詢中心（Call Center）」，遇到緊急傷病時，打電話到居住所在地的中心，對方可先行判斷與指導如何在家處置，有需要醫師到宅時，再派遣診所醫師進行醫療，須送醫時，再送至合作醫院，就可避免醫療資源浪費。

健保署自九十二年實施「全民健康保險家庭醫師整合性照護制度試辦計畫」，到目前的「家醫計畫」，以同一地區五家以上（含）特約西醫診所為單位組成，並與一至二家特約醫院合作組成「社區醫療群」，建立轉診及合作機制，建立以社區為範疇、以民眾為對象的社區照護網絡。然而，該計畫因給付過低，例如每個個案管理費僅每人支付二五○元／年，卻要求診所須進行資料建檔上傳、轉診、個案衛教宣導、廿四小時諮詢專線，對醫院沒有誘因，導致成效不彰。

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倘若「家醫計畫」可建置「諮詢中心」，民眾在緊急傷病時，可透過中心得到醫護等相關人員的醫療專業諮詢與指導，更可透過中心派遣在宅醫療的各類醫師、護理、營養、物理治療師和職能治療師等，統整醫療資源，也可由該中心聯繫與提供長照居家服務、交通接送。

事實上，民眾加入家醫計畫，可得到周全、協調、連續及多元性的服務，若未經醫療群指派逕行就醫，就得加成收費。利害相權之下，民眾自然比較願意參加。筆者認為，健保費用要調漲，但健保費用的支付更需要調整，呼籲行政院跨部會成立醫療諮詢中心。

（作者是台灣在宅醫療學會副秘書長）

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