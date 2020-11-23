自由廣場》小兔崽子背後是大灰狼

談美國校園的中國「小戰狼」

◎ 木下實

ＶＯＡ報導「放中國國歌、辱罵演說嘉賓 美國校園裡的中國『小戰狼』？」令人感慨。

我很愛做而在中國這麼做無異是撲火的事情，那就是講出自己對治世的看法。小事跨省大事黑牢，本肥宅哪裡禁得起這種考驗。壓抑太久的我就跑到台灣來解放自我了，管他媽有隨同輔導員監視，林北就是要表達我的想法。王丹戲謔稱我為「槓精」（中國北方話，講那種愛沒事吵架的人）。沒辦法啊，「反核斗笠」對我這個中國人並沒有「聖人」光環，我自然也沒大沒小，我當時和現在總統閣下講話也沒啥禮貌啊。

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自由的美國才沒有啥小「射穢主義主旋律」，表達自己的看法沒有危險也不乏機會。只是那些小兔崽子只會掃興的哇哇叫，和ＢＬＭ中那些四處搶劫的暴徒沒什麼兩樣，有思考過究竟什麼是真實？

其實小兔崽子們也滿可憐的，平時沒機會表達意見，只好用人數來霸凌那些不同的聲音來宣洩，搞什麼出征抵制。也只有在非「黨」管的外國，這些小粉紅們才能聚集起來。「內涵段子」都被關停下架了，你覺得中國哪裡有管道交流什麼意見？

很顯而易見了，成群結隊的赤色流氓，想來也是被阿共的統戰機關教唆的。也簡單啊，阿共根本不希望這些學生去討論，就做些頭腦簡單的事好了，免得接觸了不同的觀點，生出自己的想法。

留學生也是可憐，不加入這些犯罪團伙，平常根本得不到什麼援助；而以後想回國考公職的，沒有一點「報效」和「聯繫」，政審都過不了吧！

由此看來，真正的問題是：「赤色團伙把中國的忠誠考核執行到國外，而留學生想要避免來自赤色魔爪的侵襲卻投訴無門！」

我還記得我學院「黨」委書記跑到台灣學校來，要查我ＩＰ。不知羞恥的在民主國家展示集權國家的調查手段（另外中國學網是實名制的）。明明在台灣沒有個使館，都能囂張到這種地步！是不是美國的合作學校都很配合中共的調查，金援斷不了啊？要是惹火共匪，這些學校的留學許可就批不了（中國學生得有出國許可）。

可惜下任總統不姓川，組織犯罪得不到遏制，大使館又要開回來了囉！難得的改變就要消失了！不過我已經學會失望了。入外國籍後，照樣可以被視為中國人抓走，是不是只有期望兒孫和外國人通婚，知道再也不能宣稱是中國人，那時候才是解脫的日子？

（作者為曾來台灣當過交換學生的中國人）

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