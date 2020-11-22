自由廣場》空間迷向兩案例的省思

空間迷向案例

◎ 胡堯法

空軍一架F-16A戰機十一月十七日十八點五分自花蓮基地起飛集合，二分鐘後二號機即失去雷達光點，沒有任何無線電回報，研判進雲後錯覺空間迷向失事墜海。是否飛機故障（有人說鳥擊，專業點吧！鳥早回巢休息了），或者處置不當，尚需調查報告最後認定，在此以空軍過來人經驗分享。

當時天氣雲圖花蓮機場下小雨，七千呎以下雲層雲量為疏雲、裂雲、密雲交雜著，實在不適合飛行訓練。尤其是單機起飛後以目視方式至空中集合，必須保持目視長機（長機也要回頭看僚機）。顯而易見二號機（失事機）很可能進雲了，無法看見長機，在雲中又是夜間，極易產生錯覺。但他也不檢查高度（離場中是不允許有下降率的），於是一聲不響的進入錯覺，空間迷向直接入海。

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三號機雖詢問二號機位置，也知道二號機在掉高度，卻沒提醒「注意高度」。

長機呢？看不到僚機當下，即當用無線電指示各機保持航向至雲上由戰管引導集合（記者會沒提這段，若無則領隊要重訓了）。

空間迷向的錯覺，不管您有多資深都會發生，只要第一時間相信儀表，無線電報出狀況，由航管引導，就一切安然！真是可惜啊！

其次看圖。某國籍航空飛機自高雄起飛（白天），起飛後進雲，機長只會飛目視，進雲後產生錯覺，開始亂轉，副駕駛（教學機師）一再提醒，他都不聽；終於被航管指正，飛機在空中轉了一個八字，航管都快瘋了。此人完全慌亂，並已空間迷向，飛機開始變動作（超過正常的卅度坡度至六十度了），副駕駛（教學機師）忍無可忍接手改正。事後該公司檢討會議，竟一面倒的幫失誤的機長（他有後台），反而責怪副機長（教學機師），該事件就被吃案了。

此兩案例，顯見軍方及民航機師尚有多人欠缺知識及承認錯誤的勇氣，端賴軍方及航空業警思，是否應該汰除不肯虛心求知、一意孤行的機師，不再鄉愿，以免悲劇重演？

（作者為退役飛官，民航機師，大學講師）

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