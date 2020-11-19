自由廣場》從康乃爾看台大 美國常春藤名校如何支持學生的心理健康

◎ 蘇怡安

臺大校園頻傳輕生事件，社會矚目。其實放眼全球高教，類似事件屢見不鮮，以一度因學生自殺率居高不下、惡名遠播的美國康乃爾大學為例，盼為臺灣高教提供借鏡。

康大地處偏幽、谷瀑嶙峋、雪季長達半年，墜谷輕生事件惡名昭彰（甚至有維基百科專頁）。校方為洗刷凶名，硬體設施上，包含於易失足處建置安全網繩；於校園各處（如：教室、廁所、宿舍、實驗室、圖書館、公共活動空間、餐廳）張貼心理諮商專線電話（如：教職員工專線、新進教職員工專線、研究生專線、大學生專線、少數族裔大學生專線）與放置心理健康小知識傳單（如：描述極高比例學生就學康大期間均曾罹患憂鬱症或其他心理疾病的數據事實，讓學生知曉自己若有類似情形，純屬正常，不染汙名）。

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教學輔助上，設有學生障礙服務處，由專業人員提供學生身心障礙證明（門檻不高，無須出具官方或正式證明），短長期不拘，包括：身心疾病（如憂鬱症、焦慮症）、家庭狀況、人際關係（如失戀、孤獨）或其他事由（如適應不良），均得申請，並協助寄信告知教授與助教該學生需要何種協助（如：考試時間加倍、考試地點須無比安靜、報告或作業期限延長、分數規定調整），讓學生無須直接面對教學者，教學團隊就此亦採取最大信任與彈性寬容原則。

校級規定，為減輕學生負擔，期末考日程由校方於期初統一公布，學生廿四小時內不得應考超過兩科；若超過，教學團隊必須安排若干補考時間。

活動資訊上，校方或社團活動多有「身心健康專區」，多數無須預約，可隨時參加，如：全校性每日舉辦冥想工作坊與每週提供免費瑜伽課程；不只一個學生心理輔導員團體每日提供免費的心理輔導與諮商時段、每週舉辦心理健康工作坊；多數學生社團組織每週或每月舉辦心理健康支持團體。

最後一道防線，健康中心提供專業、便宜、及時的心理健康專業服務，並串聯當地心理資源網絡，讓不同狀態的學生均受完善照料。

文短未盡，但人性化校園氛圍讓師生勇於公開或私人場合談及心理壓力與身心疾病，一個再正常平凡不過的校園話題。透過種種努力，康大自殺率逐漸降低，可供臺灣借鏡。

（作者為臺灣大學校友，現為執業律師，康乃爾大學發展心理學博士生）

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