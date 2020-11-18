自由廣場》通訊投票 台灣行不行？

◎ 吳景欽

美國大選已結束，但因通訊投票之疑，致使川普陣營在多州提起訴訟。這樣的結果也讓人思考，台灣未來到底適不適合推動不在籍投票。

關於不在籍投票，或可於各地廣設不在籍投票所，惟除總統選舉外，可以想見投開票的技術複雜性，就屬不大可行的選項。而在網路發達之現今，線上投票似是最便捷的方式，只是在無法消除網路被駭與個人資訊外洩等疑慮下，線上投票目前就不是不在籍投票的最佳選擇。故所謂不在籍投票，就只剩郵寄投票的選項。

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而台灣無論土地、人口，皆遠不如美國，再加上我國郵政效率極高下，發生類似選票被丟包或遺失等情事，可說微乎其微。至於此次美國大選引發爭議的郵寄投票有效日，到底是在選舉當日前送達，抑或是郵戳為選舉日亦可，則在法律明文規定即可。

至於郵寄投票的適用對象，應否包括所有選民，就是須先思考的課題，若考量直接投票為選舉之原則，對象就須有所限定。惟於法制上，除軍人、警察、駐外使節人員外，是否擴及勞工、海外國人、甚至是受刑人，都會是爭議。

如開放未受褫奪公權的受刑人郵寄投票，在人身受到拘束下，能否自由行使投票，就會是個疑問。又如開放海外郵寄投票，尤其是在對岸經商、就學或工作者，因人數眾多，很難避免中國進行有目的的選票收割，以圖干擾台灣選舉。

再來，如何認證郵寄投票是否為本人親自投票，也會是個問題。為防止弊端，勢必得在領取選票時先行簽名，以便與郵寄投票的簽名核對。惟如此核對，又涉及驗證機器的精準度。

若為避免爭端，似應以印鑑證明較為妥適，但這又使投票變得更為複雜。而不管採取哪種方式，如何避免因此認證，導致碰觸到憲法第一二九條的無記名投票之紅線，更顯棘手。

由於台灣的選舉熱度，比起美國有過之而無不及，故對於郵寄投票可能引發的疑問及其解決方式，都應審慎以對，自不宜貿然實施。惟如公民投票，去年立法者將其與選舉脫鉤後，熱度必然降低，再加上公投法第廿五條已明文不在籍投票，或許郵寄投票就可從此開始。

（作者是真理大學法律系所副教授）

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