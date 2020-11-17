自由廣場》適才適性 讀大學才會快樂

◎ 杜紫宸

大學校園接連發生學生輕生案，追根究柢，我認為家長價值觀念扭曲，是關鍵中的關鍵，拚命想把孩子送進熱門但不是喜歡和適合的科系，最後孩子讀得勉強，讀得不快樂。

當然，天下父母心，都希望自己的孩子畢業後工作好找，一生無憂，但卻忽略了孩子的性向和興趣，愛之適足以害之。

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我的兩個兒子天份隨我，喜歡人文社會科學，所以大學填志願的時候，沒有逼他們去讀理工商，一個讀了地理，一個讀了歷史。畢業後的確比其他科系畢業生難找工作，可是他們讀得快樂，也為自己的一生培養了興趣。我不後悔，我相信他們也不後悔。

孩子大學選科系，除了家長心態之外，還有另一障礙。我的大兒子從小喜歡讀課外書，高二時，被延平中學挑選參加全國奧林匹亞地理科測試 （全國所有高中每校推薦三名 ），結果出人意料，他獲得個人組全國第二名。

可是這位全國奧林匹亞的地理科亞軍在大學推甄時，因台大訂的口試資格標準只看六科總分，所以他連台大地理系口試報名機會都沒有，最後只好靠指考成績，進了清華大學人文社會學系，勉強選經濟學、社會學為主修學程。

可是大學四年，他的經濟學、社會學成績只能低空飛過。畢業後，我鼓勵他回頭去報考台大地理研究所，筆試三科：經濟學、社會學、地理概論。你猜怎麼樣，成績出來，大學四年從沒有修過的地理，分數最高，順利錄取台灣大學地理資源研究所。

像他這樣，當初如果不是因為台大入學推甄標準只看全科總分，大學四年也不用被勉強去讀自己並不特別喜愛的學科。這就像是一位數學天才，國文、英文、社會並不擅長，而無法進入台大唸數學系一樣。在此懇請台大，重新思考教育的目的，別在大學推甄時，全部科系都以六科總分做為低標，把優秀青年摒棄於最適學科之外。

（作者為前工研院知識經濟與競爭力研究中心主任，現為中華大學兼任講座教授）

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