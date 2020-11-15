自由廣場》書籍66折扣戰火有解嗎？

出版社出好書、圖書館按定價買書最重要

◎ 王錫璋

最近因電商通路在雙十一也把圖書列入範圍，大打折扣戰，引發獨立書店、出版業者不滿，先後有獨立書店業者歇業一天，少數出版社下架抵制。但吵了幾天，能夠怎樣？以後電商通路照樣打折扣賣書，書店照樣艱苦經營。

請繼續往下閱讀...

圖書畢竟是文化產品，不是生活物品，雙十一特別低價的折扣，也只是一天，相信對書籍銷售影響不大，獨立書店或出版社不必如此氣憤難當。

書籍的銷售是商業行為，出版社批書出去，無法限定通路商或最下游的書店如何打折扣，得看書籍的銷售狀況應變。一本村上春樹的《你說，寮國到底有甚麼？》剛出書時，定價三八○元，一、兩年後，若落到獨立二手書店，通常變五折一九○元；但此出版社有經營一家回頭書書店，自己只賣九十九元，也拿到龍山寺地下街市集賣這樣價格。但市集同樣也有來擺攤的專收資源回收書的二手書店，同樣出現這本書，卻是打著一本四十元、三本一百元在販售，雖是可遇不可求，但書況不錯。

只花四十元就買到《你說，寮國到底有甚麼？》你說，獨立書店能怪這家收書更多的二手書店嗎？它比雙十一的電商折扣更多呢！愛書讀者若不急著看某本書，就知道去哪裡找門路。台北市辛亥路還有一家無人看管的五十元書店呢。

關鍵在於出版社要做的就是出版好書！讓書一出版，讀者就有迫不及待的心情去書店買書或訂書。像蔣勳的書，在書店不打折，照樣暢銷。

又因圖書屬文化創作，為保護著作人創作智慧，及出版社經營理念，文化部也應修法規定，圖書館買書，應採原價購入，不受採購法以低價搶標之限制。且有新書出版，圖書館亦可隨時直接自出版社進書，以快速編目，供讀者閱讀。

當然，這得圖書館能有選書委員會或選書師，精選最適合館藏的好書。而文化部或教育部等，亦須多增加圖書館的採購經費。目前官方的圖書館，全國總有三、四千座以上，以原價購書，對出版社當然是一大補助，比正在實驗中的「公共租借權」絕對有效。

至於出版社和民間書店或通路的折扣問題，是商業行銷運作，政府較不宜涉入。書店如何經營，看現在許多獨立書店已崛起，推測有人已經摸索出一套經營方法，不會受雙十一一天影響的。

（作者為前國圖編審，台北市民）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法