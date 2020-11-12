自由廣場》廢死假慈悲

◎ 吳一忠

馬國女大學生命案，台南市長黃偉哲答詢時表示，兇嫌「應該判死刑」，趕快執行。使得死刑爭議再度浮上檯面。

法務部於四月一日執行翁仁賢燒死六名至親死刑，廢死聯盟發文痛批，怒嗆「法務部就是個笑話」，並決定退出「法務部逐步廢除死刑研究推動小組」。廢死聯盟拿江國慶冤案當例證，擔心誤判造成遺憾，卻不談十歲男童遭割喉命案，兇嫌落網後竟稱「殺一、兩個人，不會被判死刑」！

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宗教情操太高尚，不能解決民眾切身的恐懼與不滿。侵犯他人的性命，就該付出相對的代價，這是世俗的因果觀，也維繫了倫理的運作。

日本首相安倍晉三上任執行十五次死刑，處決三十六個死刑犯，針對奧姆真理教一案，處決教主麻原彰晃等十三人，法務大臣上川陽子表示：「死刑本來就是各國自己決定要不要執行的，犯下重大罪行的人，本來就難逃死刑。」值得廢盟參考。

近年接連發生隨機殺人事件，人心惶惶，國內歷來民調皆顯示超過八成贊成死刑，這是民心之所向。台灣尚有三十八個死刑犯待處決，法務部遲未執行，被害人家屬要求司法還他們一個公道；也有人說，讓死刑犯伏法，不再作惡業，這才是真正的慈悲。有些死刑犯更表示，無止境的等待死亡，是折磨，其中有一人因廢死聲浪高漲，拖延十幾年未槍決，長夜噩夢無法安眠，經常聞到濃烈的惡臭，最後在驚恐中死亡，讓人不禁思考：廢死對死刑犯是否真的慈悲？

基於維護人權的原則，吾人同意逐漸廢除死刑，但必須全民達成共識，訂立不執行死刑的法源，在未立法之前，請法務部依法執行死刑。

（作者為南華大學宗教研究所碩士，嘉義縣民）

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