自由廣場》拜登上台 台灣的危機及轉機

◎ 黃培泉

拜登當選後，國內外評論咸認美抗中趨勢不變，台灣不用太緊張，個人同意全世界抗中氛圍不變，但力道及廣度會大大不同，若不謹慎應對，台灣及全世界都很危險。

川普政府花了三年才找出中國致命傷，在科技不在貿易，本來貿易戰制裁華為時，任正非猶談笑風生，嘲諷美國並繼續在全球拓展生意，結果科技禁令一出，任正非馬上求饒，如果川普禁令能夠持續，絕對可以延緩中國科技發展二十年，讓美國永保領先，但拜登勝選後為了美國企業的短期利益，絕對會在商人壓力下放寬對華為制裁，若不保密防諜，美國科技機密及工作仍將被中國偷光。

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美國一流人才當律師，中國一流人才從事企業併購，台灣一流人才早期當醫生，最近則進入IC設計半導體業，這是台灣優勢也是台灣阿基里斯腱。

台灣之所以重要，係因台灣擁有世界第一的台積電及其上中下游供應鏈，若這一「大台積電概念企業」能與美日歐企業繼續合作，發展成世界唯一產業聚落，將是台灣最堅實的護城河。反之，若不重視智慧財產權的保護，不防止機密人才投奔中國，廿年後台灣將只剩下一堆技術落後廠房，任人宰割。

綜觀拜登過去卅多年從政紀錄，立場就是不得罪人政策，而十二年前歐巴馬總統放任中國在南海建島礁，未派美國軍艦去阻止，只由小老弟菲律賓向海牙國際法庭提出訴訟，結果法庭勝訴，卻讓中國實質佔領南海。未來拜登很可能「歐規拜隨」，表面聯合自由民主國家嚴厲制裁中國，但在企業家壓力下高高舉起輕輕放下，反而讓中國加速自各先進國家偷竊科技並轉型成功。

台灣企業一定要了解中共「騙不到就買，買不到就偷」的本質。對高科技人才一定要加強管制，依據每個職務訂立不同競業條款施予管制年限。像台積電前研發處長梁孟松至少需要十年管制，否則即需付出鉅額賠償金。政府可以成立國家級半導體學院，高薪聘請這些有實力但受競業管制不能為國外企業工作的在野派為講座，並招收世界一流學生來台受訓。台灣的轉機是充分利用全球反中氛圍集合最優秀科技人才、提供就業及永久居留權以及健保制度，如此三管齊下，讓台灣成為世界科技人才最想來工作的寶地，讓台灣成為全世界半導體重鎮，並成為拜登主政下美國最重要的戰略夥伴。

（作者為美商公司總經理）

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