自由廣場》美國將步台灣覆轍？

◎ 黃天麟

一語成讖，本月三日筆者為文「美國大選的歷史轉折」提醒讀者，此次美國大選與二○○○年台灣總統選舉頗多雷同。在台灣，中國巨大市場之霸凌演變成政黨輪替，讓「積極開放」躍上檯面。二○二○年的今天，一場「美國優先」與「中國利益」優先之爭，代表商業短期利益的拜登佔據上風。

為何說是「歷史轉折」？因為拜登的勝選將會與「中國霸權」之確立息息相關。有人說：「無論誰當選，對台政策不會有太大的改變」，話雖如此，但美國對中之圍堵政策將會朝向緩和，甚或改成「競合」，即是可預期的。而這一改變可能重塑國際政治的版圖，重蹈台灣二○○○年覆轍。

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二○○○年是蕞爾小島台灣改變世界均勢的一年，陳水扁總統拋棄了李登輝的「戒急用忍」，對中國改採「積極開放」。表面上，「維護台灣主權」是沒有變，但「質」已變。台商簇擁對中投資，把中國在十年內，由經濟小國建設成全球的ＩＴ王國。彼長我消，釀北京更進一步走向「武統」台灣之路。

歷史似在重演，如果拜登政府經此選舉由川普的「圍堵」、「脫鉤」（等於台灣戒急用忍），轉換成「競合」、「緩和」（如陳水扁的積極開放），美商、歐商將會蜂擁投資中國，帶去技術及資金，中國的一四五經建計畫必能順遂，甚或提早完成。

杞人之憂嗎？歷史經驗告訴我們這危機是現實的。二○○二年，中國因台灣之「積極開放」正迅速崛起，有一天碰到幾位日本國會議員，筆者警告他們，日本若不再振作，中國將會在二○一○年起超越日本。當時他們的反應是嗤之以鼻，還撂下「還很遠呢」！事實證明，中國於二○○九年就擠下日本成為全球第二經濟大國。

今天如美國的政要仍不把「中國巨大市場之霸凌」（川普稱它為盜竊、掠奪）當真，貿然回復過去貿易自由、全球化政策之老套，筆者推算，中國將會在約二○三二年前後擠下美國，成為經濟霸主的地位，屆時向全球發號施令者不再是華盛頓，而是北京。

面對新情勢，台美外交的重點應是影響美國決策官員的「認知」，尤其是拜登的經營團隊，讓他們深切了解中國對美國威脅的真實性。歐巴馬政府不是沒有吃過中國崛起之虧，二○一五年「亞投行」一役，美國飽受恥辱，驚醒了歐巴馬，這世界已不是美國說了算，中國在全球勢力的爭奪賽中，已占了過半的地位。若不再面對現實，團結一致抗拒中國巨大市場之威脅，自由世界必危。西方的自由民主將由北京的數位專制所替代。

（作者為前國家安全會議諮詢委員）

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