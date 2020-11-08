自由廣場》盤點台灣蓄水空間

◎ 張炎銘

北部桃竹苗一萬九千公頃農地停灌休耕之際，南部因閃電颱風來襲，牡丹水庫調節性放水，雖然放水量只有每秒十立方公尺，但看著珍貴的水資源就這樣奔流入海，除感嘆可惜小小台灣，因水文條件不同而截然互異，也彰顯水利人員必須一手抗旱、一手防汛的無奈。

台灣雨量豐沛，但翻開水利署年報，幾乎每年都有不同的抗旱作為。降雨不均，情況較輕微時，人工增雨、加強灌溉、調配等；情況嚴重時，抗旱井、停灌休耕等，今年甚至有緊急海淡水措施。為何會如此？除了雨量分布不均外，另一個重要因素是，台灣蓄水空間太小、太不足了。

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限於地形因素，台灣水庫容量偏小。最大的曾文水庫，有效容量約五億零八百萬立方公尺；壩高最高的德基水庫，也只有約一億八千七百萬立方公尺，全國九十五座公告水庫總共不到二十億立方公尺容量，但去年卻供給超過七十億四千萬立方公尺水量給農業、生活、工業等消耗性用水，水庫的營運壓力可想而知。

上述是平均值，而把集集堰、石岡壩等「堰」納入計算（容量小、供水大，主要是抬高水位以利取水）也不盡公平。由於桃竹苗停灌，我分析去年該區一級水庫供水量與其有效容量比值（稱為水庫運用率），石門水庫運用率三．四、寶山水庫六．七八、寶二水庫二．四、永和山二．○、明德水庫二．五九、鯉魚潭二．七，也就是說，石門水庫供水區每年用掉三．四個水庫的水，即使石門水庫滿庫，也只敢保證未來三個半月用水無虞（平均值，枯水期用水多，更短），一旦後續水情不佳，就可能缺水。而台灣十八座一級水庫，去年也只有新山與翡翠水庫運用率小於一，所以增加蓄水空間是抗旱根本，若能如國外水庫，蓄滿一次可用數年，何懼乾旱？

只是現在新建水庫、人工湖等蓄水設施已不容易，則現有水庫清淤更顯重要。雖然目前清淤總量還無法與淤積量平衡，但運用率高的水庫還是要優先清淤，例如石門水庫今年清淤已超過二百六十萬立方公尺，乘以運用率，明年供水即可增加近九百萬噸。

取得水資源一定要付出代價。伏流水開發、推廣雨水貯留利用、滯洪池水加強管理運用、廢汙水再生利用、降低自來水及灌渠漏水率等都是抗旱手段，都值得推行，但也都必須付出不同代價。像高屏大湖這種類似澄清湖的平地水庫，主要代價是土地資源。呼籲國人，不應排斥水庫、人工湖，因為抗旱要多管齊下。

（作者曾任水利署組長，著有《閱讀水庫行腳臺灣》）

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