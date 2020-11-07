自由廣場》別讓「騰雲」折翼

◎ 陳建國

美國大選期間，美國政府再度公告對台軍售，這是美國總統川普上任以來的第十項軍售，也是近兩週來的第三筆軍售案。台灣國防想來是可因此大幅提升戰力，只是，在這諸多軍售案背後，該思考的是會不會因此排擠了正常的自我研發能量？

蔡總統上任以來，推動國機國造、國艦國造政策，在筆者看來是艱難前行卻又深謀遠慮的政策。國內批判者眾，大多著眼於曠日廢時，或者自身研發能量不足，但就是因為這樣，才更應該加速發展自我國防研發實力！

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綜觀台灣的國際處境，從李前總統以降，經歷陳水扁、馬英九兩任總統，台灣國防研發進展有限，外購管道也受制於人，甚至完全沒有門路，以致二十年來我們的戰機還停留在經國號、幻象兩千等。反觀中國大陸卻已進入第五代甚至第六代戰機，兩岸軍事實力逐步拉大。

所幸，這一年來，中美貿易戰、武漢肺炎爆發以來，國際情勢究責中國的聲浪，讓美國印太戰略成為國策之重，外加蔡英文總統力推國防自主，終於台灣的國防研發再度看見曙光。

隨著美國宣布出售MQ-9B無人機，我國自主研發的騰雲無人機也被軍事迷捕捉到測試畫面，外型酷似MQ-9B的騰雲無人機正是我國中科院自行研發的大型無人機，筆者真切的希望，MQ-9B的到來，不會折翼了騰雲！未來台灣的晴空中，有著勇鷹與騰雲一起翱飛的畫面。

（作者任職媒體，新北市民）

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