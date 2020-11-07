自由廣場》螞蟻幕後︰馬雲硬闖未得逞

◎ 陳鴻達

號稱本世紀最大的ＩＰＯ，預期籌資至少三四五億美元，公司總市值超過三一五○億美元的螞蟻集團上市案，原本預計十一月五日在上海與香港同時掛牌。不料在上市前三天突然遭中國人民銀行、中國銀保監會、中國證監會和國家外匯管理局等四大監管機構，共同約談馬雲等該公司高管，並暫停上市作業，引發廣泛猜測。

許多媒體因此直接聯想到，馬雲於十月廿四日外灘金融峰會上，大批金融監管系統，因為捅了此馬蜂窩，所以上市前才被攔下。事實上可能剛好相反，極可能馬雲早已知道當局將加強金融監理，並將影響螞蟻集團上市的規劃，才會在外灘金融峰會中發難，布局日後上市受阻被打壓的氛圍。

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因為中國銀保監會在十一月二日正式預告「網路小額貸款業務管理暫行辦法」，大幅限制螞蟻集團做無本生意的空間，也將使得未來螞蟻的獲利大幅萎縮。依一般行政流程，前述暫行辦法至少在銀保監會研議數個月，這過程馬雲等人不可能完全未掌握。相信馬雲是在企圖影響改變銀保監會無效後，才會在金融峰會有如此情緒性發言。因為馬雲說，「當鋪思想，害了很多企業家，巴塞爾資本適足率是老人俱樂部的東西」，這剛好都是銀保監會未來要對網路借貸業者的要求。

事實上，螞蟻集團的借貸業務是高度資訊化的地下錢莊，民眾在螞蟻集團借的錢並不是螞蟻集團自己的，絕大部分是螞蟻媒合其他出資銀行。由於螞蟻有超強大的平台，因此有主導議價能力，所以可以分享借貸利息的一半。現在預告中的新辦法規定，未來放貸金額螞蟻集團至少要出資三成，不得再做幾乎無本生意。另外也限制螞蟻集團的財務槓桿操作倍數，使得未來獲利大受影響。

馬雲說，螞蟻集團的放貸是以過去的交易紀錄，經過人工智慧的信用評估，會比當鋪的抵押品可靠。但當中國計畫針對網購電商課稅時，許多電商自白說有大量假交易，以營造交易熱絡的假象。若貿然以此課稅，他們只好倒閉。也就是說富可敵國的螞蟻集團，其根基並不如想像中牢固，其所可能引發的金融風險確實不容輕忽。

（作者為台灣金融研訓院院務委員）

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