自由廣場》局面有這麼差嗎？

◎ 林建志

就算超親中的拜登當選美國總統、讚習維尼好過川普的賀景麗當副手；即使中共潛伏勢力在台灣、美國、日本跟歐洲全面逆轉勝反撲，這真的是最壞局面嗎？

往好的方面想，美國即使被中共勢力全面地從白宮到黑命貴運動操弄，但畢竟還是民主國家。西方民主國家的自由開放體制，的確讓中共、俄國、回教激進勢力，找到了很好的入侵破口，但是相對地，民主國家運作，也讓這些獨裁威權、宗教激進勢力，難以短期內完全癱瘓擊潰整個國家社會運作！

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換言之，台灣自己從過去蔣經國過世、李登輝接任總統以來的快速民主茁壯進程，除了是亞洲典範、全球少見特例之外，一路走來，也處處可見民主國家特有的監督制衡、公民力量等機制，讓許多保守激進親中勢力即便長期盤據台灣，卻也難成氣候！

光看選舉結果未定的美國、公民抗爭中的泰國、新首相剛上任的日本、飽受武漢肺炎疫情再度來襲的歐洲多國等，雖然國情有別，但都可見到民主體制在其中扮演了利大於弊、穩定多於動亂、對話取代對抗的緩衝機制！

中共北韓威權體系，如果真的能壓住國內疫情跟動亂的話，金正恩就不用數次神隱、習近平跟高層不用矛盾放話，更別忘了那遠超過國防經費的中國維穩預算。

台灣再壞，至少在短期三、四年內，不太可能會見到一九四五至一九四九年前後的國共動亂跟國民黨遷台的白色恐怖、不會有八二三砲戰之類的外島衝突。

就算拜登裝傻，也要看到美國在野共和黨國會是否願把台積電、樂山雷達站、可直攻關島美國本土的花東潛水艇良港等戰略資源，拱手讓給想奪台灣的中共！

我等情緒無法改變美國選情，中共長遠全面收買布局果然有效，全美網路輿論長期封殺親川普新聞、醜化貶低川粉，對台灣而言是個活生生的教訓：對抗中共不能只靠空泛團結口號，更要摸透其統戰外宣運作破口，才能有效予以反制。

（作者為美語教師、網拍業者）

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