自由廣場》馬來西亞僑生談命案

◎ 李婕盈

近日，長榮大學大馬籍女大生命案頻頻佔據台馬兩國新聞版面與時段，條條新聞重點不同，但普遍偏離了最重要、最該拿出來議論的焦點。

我也是來自馬來西亞留學的大學生，對於受害者的經歷，同樣讓我毛骨悚然且唏噓不捨，我認為媒體真正該讓民眾看到的是，保護自身安全的呼籲，和政府為保全民眾性命安全所做的努力。

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正如受害者和父母說的，在外國人眼中台灣是個很安全的國家，就連我也是這樣和父母說的。如今此一凶殘至此的凶殺案，徹底打破了外國人對台灣的好感和信任。受害者父母呼籲將犯人施以死刑方得舒心，無奈台灣法律無法做到這一點，台灣頓時成了網民所說的「犯罪天堂」，而針對這一點，處理的方法又是什麼？

（作者就讀高雄大學東亞語文學系）

◎ 趙芯妤

我是在馬來西亞的家人突然傳訊息關心，才得知長榮大學這件事情的。對於鍾姓女大生所遭遇的悲劇，我感到悲憤。而同時，我也極不認同長榮大學校方及台南警方的態度和處理方式。

在命案發生之前，校方如果能改善照明安全、加強學校周圍的巡邏、設立接駁車等，就能避免悲劇的發生。校方事後發表的聲明，讓人看了相當無奈。與其有時間寫官腔官調的聲明，可否更積極、更妥善的加強防範措施呢？

除了治安方面有待加強之外，我認為就算因政治因素不能判凶手死刑，還是必須給凶手應有的懲罰，才對得起死者和家屬。

此外，鍾女也曾表示台灣很安全，卻遭受如此意外，不禁讓人懷疑，台灣的治安是否真的管控得好？

（作者就讀高雄大學東亞語文學系）

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