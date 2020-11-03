自由廣場》轟隆的引擎是空軍最勇敢的聲音

◎ 吳逸芸

轟然巨響，劃破寧靜的天空，這是每位住在空軍基地旁的居民，家常便飯的事情，警鈴大作，飛行員及地勤人員傾巢而出，奔向飛機，奔向大坪，奔向那個……我們最愛、要一起守護的藍天。

我加入空軍的時間尚短，也不是飛行第一線的人員，可以說，我除了身上的深藍色軍服，和那些飛行員、那些維修飛機的人員，沒有半點實質上的交集，然而，身上的藍色軍服，彷彿像是有魔咒一樣，把分散在全國各地，來自不同單位的空軍人員，緊緊地維繫在一起，不知道是不是因為藍色的軍服，就是天空的藍色，又或者是曾經聽過許多長輩訴說對空軍的憧憬與嚮往，每當發生飛行員墜機殉職事件，內心那種糾結跟感慨，並沒有因為遇到的次數變多，而變得習慣。

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昨天是十一月二日，隨著十一月的到來，象徵著二○二○年即將進入尾聲，也不禁讓人想起，十個月前的昨天，我們敬愛的總長及長官們，搭乘黑鷹勞軍卻不幸失事的悲劇，事隔十個月，空軍的戰機依然在每個機場起飛，空軍的飛行員依然在空中守護著大家，已故的沈一鳴總長曾經說過一句話：「飛行員的恐懼留在地上，天空，是創造榮耀的地方。」國軍並不會因為悲劇，而停止演習，空軍的戰機，並不會因為折損飛機，而停止起飛，空軍的飛行員，更不會因為害怕，而停止保家衛國，轟隆轟隆的聲音，不僅是戰機的聲音，更是空軍最勇敢的聲音。

（作者是軍人）

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