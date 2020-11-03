自由廣場》從詞典看川普

◎ 曾泰元

美國總統大選在即，川普和拜登廝殺，全世界密切關注。現任總統川普極具爭議性，四處樹敵，不過倒也擄獲了鐵粉無數。這場選戰究竟鹿死誰手，答案即將揭曉。

選舉我外行，政治我冷感，我有興趣的英文詞典，卻提供了另一種視角，讓我們更加認識川普。《牛津英語詞典》（Oxford English Dictionary，簡稱OED）是英語世界的至尊，是英文詞彙的聖經。收錄三百五十萬條的書證（quotation，或稱「引文」），以有來源出處的例句，彰顯關鍵詞的語言、文化與社會脈絡。唐納．川普（Donald Trump）在OED的書證裡共出現十一次，其中八次在二○一六年之前、當他還是一介平民之時。剩下的三次，在他就任美國總統之後。書證雖然不多，不過卻像一面歷史的鏡子，映照出發人深思的資訊。

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第一條書證出現在alpha male（阿爾法男）底下。所謂「阿爾法男」，就是生物群體中居領導地位、睥睨一切的最強雄性，譬如猴王。這條書證把川普定性為雄霸一方、專橫獨斷的阿爾法男。第二條出現在factoid（小消息）底下。「小消息」指的是短而不重要的事情，一般兼具趣味性。這條書證提到川普在中壯年時就八卦不斷，成為媒體追逐的焦點。現在的他更是全球媒體焦點中的焦點，新聞性一脈相承。

第三條出現在mystic（秘教的）底下，把他接觸東方秘教的歷史挖出來。川普若與東方的秘教有關，不曉得能否解釋他的過激言論？第四條出現在OD（服用過量，overdose的縮寫）底下。這條書證顯示，川普老早就讓媒體過量服用他的資訊，不斷報導他的動態。如今他依舊善於操控媒體，以各種方式刷存在感，而大家也都心甘情願在他的指揮棒下隨之起舞。

第五條出現在overweening（目空一切的）底下，提到川普曾是目空一切的賭場開發商。現在他都已經七十多歲了，對諸多事物還是一如既往；第六條出現在regenerate（再生）底下，川普自我修復的能力，在此被喻為器官的再生。看來他越挫越勇、倒了再起的韌性其來有自。第七條出現在Bubba（小兄弟；白佬），描述美國南部鄉村的務工白人男性。內容指出，這個群體就是川粉的刻板印象；第八條出現在uncoded（未加密的），書證提到，世界首屈一指的兩名前情報頭子互通有無，未加密地大談局勢，判斷如果川普當選美國總統，對美國和西方盟邦會有什麼影響。

二○一七年初川普就任總統，OED收了這個階段的三條書證。第一條出現在sanctuary city（庇護城市）底下，文中提到川普的移民政策不當，引發舊金山這座庇護城市的眾多抗議；第二條出現在slimeball（混蛋）底下。書證說道，川普虛偽透頂，居然把聯邦調查局前局長柯米（Comey）斥為騙子、混蛋。第三條出現在psephology（選舉學）底下，跟此次大選密切相關。文中提到，民主黨想要扳倒川普，然而川普訴諸信仰的選舉操作，卻可能會粉碎民主黨的機會。鑑往知來，OED這個詞典寶庫所揭露的事實，今昔對照，讓人拍案。不曉得psephology（選舉學）那條書證對大選的分析能否應驗，我們不妨拭目以待。

（作者是東吳大學英文系副教授、前系主任）

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