記者莊榮宏

在台東，飛官朱冠甍走了，留下傷心的母親，還有妻子和剛滿週歲的女兒。

追懷冠甍的最好方式，就是更堅定地支持國軍，往後再有戰機從天際呼嘯而過，抬頭仰望時不妨在內心向它致敬，試著凝神想像坐在駕駛艙的是另一位冠甍，憑著熱血和勇氣迎向好戰成性的中共軍機，在高空守護著地面上為生活奔忙的我們；並理解這群勇士的背後，都有家人日夜懸著一顆牽掛的心。

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台灣的處境並不容易，中共無休止的騷擾侵犯與叫戰，逼得我們必須枕戈待旦，但自由從來不是免費，主權獨立國家的人民都知道，只有寸土不讓才能保住得來不易的民主和自由，也因為我們同舟一命，所以無從置身事外。

所以請政客不要利用究責來為己卸責，當馬英九嗆聲檢討國軍一年死傷十五將士時，人民並沒有忘記他當年是如何在弱化台灣國防，而每一件國軍傷亡都可能涉及馬當年種下的惡因！

在台南，鍾姓女大學生走了，遙遠的馬來西亞傳來一位傷心母親的哭聲。

只因一個無恥之徒為逞獸慾就奪走一條青春的生命，這代價太殘忍，台灣因此事而烙上恥辱印記，連總統、閣揆、市長都出面道歉。

傷心的母親含淚請求讓兇手接受絞刑，但她最終恐會失望，因為台灣不但沒有絞刑，法官更是幾乎例不判死，甚至竭盡所能為兇手尋找可堪教化可堪憫恕以免一死的理由，這類充滿爭議的判決直到今天仍在撕裂社會，年復一年地糾纏台灣，而其背後因素是馬英九當年執政時簽下兩公約使然。

兇手的手法拙劣，無周詳計畫，是做一步算一步的社會邊緣人，他曾多次偷竊女用內褲而被捕，這在司法上微不足道的罪，卻在多年後釀成震驚國際的命案，若盼亡羊補牢，就應立法針對特殊性癖輕罪的當事人施以矯治，並在不違反人權下予以追蹤管制，付出的成本必不小，但不預作防範而承受的代價可能更巨大。

在美國，知名藝人芭芭拉史翠珊在推特盛讚台灣防疫有成，並肯定蔡英文總統具有真正的領導能力。

芭芭拉的動機可能是要諷刺她討厭的川普，但她對台灣、我們的母親的所有讚美，卻是真實的。

倘若要用一句話定義台灣防疫成功的關鍵，那就是「打從疫情一開始就不相信中共的謊言」，就是這個態度使台灣政府決定採取一切必要措施，從而拯救了台灣，並在疫情危機中拚出經濟正成長的轉機。

在中國武漢肺炎肆虐的年代，全球無一處安寧，台灣卻是人間的淨土、舉世的標竿；無論面對美國大選後的變局或中共的挑釁，都要矢志守護我們的母親，並與友邦分享台灣成功經驗的關鍵：永遠別相信中共！

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