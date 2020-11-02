社論》美大選後抗中挺台主軸不變

二○二○年美國總統大選進入最後決戰階段，這個全球最有權勢的職位將由誰勝出，攸關全球政治、經濟、國際秩序的變動甚巨。上週六，蔡英文總統召開國安高層會議，就中國軍事威脅與區域安全、持續深化台美關係、穩定兩岸關係、國內政經穩定及安全、未來經濟發展等五個面向深入檢討，強力宣示，政府將會在堅守、捍衛民主自由價值的原則下，繼續深化、鞏固台美關係，堅定維護台海和平穩定。

近兩年，川普總統站在美國優先立場，對中國發動貿易戰、金融戰、科技戰，及地緣政治的對抗，希冀扭轉美中貿易的嚴重傾斜，遏阻中國霸權崛起。川普主導的抗中陣線，牽動全球經貿、供應鏈與地緣政治版圖的重組，形成基於共同價值的民主同盟與共產中國的抗衡；對抗中國於是成為新國際關係架構的主軸。與此同時，台灣一方面由於戰略地位與產業供應鏈的核心價值，與美國互補互利，關係快速升溫；一方面由於民主制度的優越性與防疫成功的傑出表現，爭取了前所未有的國際空間，突破了國際孤兒的困境。因此，美國大選結果究係強化此一正向的發展軌跡，抑或負向的逆轉，成為台灣人民關切的焦點。

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換言之，由於美國總統選舉與台灣的安全與利益息息相關，造成許多民調均指出，台灣是美國之外最關注美大選的國家。這對於一向被批評缺乏國際觀的台灣人民來說，是相當特殊的現象。尤有甚者，由於川普對台灣的力挺，在中共軍機擾台的蠻橫威嚇下，讓台灣人民特別有感，因此對川普選情乃有高度的感情投射。而美大選與台灣實質利益的高度連結，也讓吾人對川普與拜登之爭，不能以隔海觀虎鬥的看戲心情待之，上至政府的經濟、外交、軍事大局，下至企業投資與個人理財，均須提前部署，未雨綢繆。因此，蔡總統在美國大選前夕召開國安會議，研擬因應對策，必須給予肯定。

其實，台灣的朝野政黨由於國家認同歧異，幾乎對任何重大議題均出現兩極化對立；對於美大選的立場，也很巧合地與國內的政治光譜大致吻合。也就是說，反中的本土族群比較傾向川普，而親中派則顯然比較認同拜登。此一現象似乎意味台灣人民認為，一旦川普連任成功，美中對立加劇，可能促使台美關係再登高峰；而拜登當選，則美中抗衡將趨緩和，台灣在面對中國的武力挑釁時，恐將失去有力奧援。此種對美大選衝擊的不同評估，衍生出台灣社會的強烈焦慮感。因此，客觀來說，這是對台灣政治外溢效應最高的美國總統大選。

然而，台灣人民對美國總統若是易人，將改變對抗中國霸權政策、甚至犧牲台灣利益的憂心，恐怕是反應過度了。事實上，川普與拜登在內政上，固然代表著傳統派（主要理念︰小政府、減稅、少社福）與自由派（大政府、加稅、重社福）之爭；但在中國政策上，對抗紅色中華帝國的擴張，已是美國社會與兩黨之間的共識，任何人上台，都難以改變這種趨勢。況且，歷史印證，美國總統無論是共和黨或民主黨，在台灣安全遭到嚴重威脅的關鍵時刻，均會有明確協防台灣的承諾與具體作為。可以說，整體美國對台政策係以「台灣關係法」與雷根總統的「六項保證」作為指引規範，亦即美國必須提供台灣充足的防衛武器，確保中國無法以非和平方式侵略台灣。由此可見，台灣從來不是任人擺佈的棋子，而是美國珍視的實質盟友。尤其，近年中國強勢崛起，企圖向全球輸出數位極權的統治模式，成為美國與民主國家的夢魘；致而，抗中不僅符合美國的國家利益，更是民主國家自我防衛意識的覺醒。

易言之，無論川普或拜登勝選，對中政策均不脫抗衡中國霸權的路線。然而，吾人也不能天真的以為不管誰當美國總統，台灣都可以高枕無憂；抗中的思維雖然不變，但是執行力、方法與決心若有些許差異，仍會對台海局勢產生衝擊。例如「印太戰略」若是回到「亞太再平衡」，抗中陣線將缺乏印度的參與，地緣政治的加乘效果勢必大為降低，將削弱遏阻中共在台海、南海蠢動的抗衡作用。總之，即便美國總統換人做看看，抗中的主旋律大致不變，但是挺台的力道是否依舊強大堅定，則需要政府審慎評估，妥為因應，方可萬無一失，安度變局。

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