自由廣場》疫情下的突破：以色列多邊議程

◎ Omer Caspi

由於COVID-19帶來的全球性災難,今年的第75屆聯合國大會將有所不同。這個大規模流行疾病以及全世界一直存在的其他挑戰,促使人們採取團結一致的行動,並為多邊團隊合作提供了機會,以對抗這種疾病的影響。

鑑於這件仍持續的危機事件,以色列身為一個積極的參與者,努力為促進聯合國永續發展目標(SDGs)在多邊領域合作上提供附加價值。

請繼續往下閱讀...

COVID-19危機導致全球對於發展和人道主義援助有關議題的關注日益增加。身為致力促進糧食安全的一份子,以色列加入了「糧食聯盟」,旨在應對大規模流行疾病對糧食和農業的長期影響,由聯合國糧食及農業組織(FAO)領導,與各國以及包括私營企業和學術界在內的各種利益攸關方密切協調。

為因應對氣候危機承諾處理,以色列積極參與建立政府部會框架,以實現《巴黎協定》(2015年)和《聯合國氣候變遷綱要公約》(UNFCCC)中關於減少溫室氣體排放的環境目標。

以色列在全球創新領域的領先地位舉足輕重,足以與合作夥伴分享以色列在此領域的附加價值。氣候危機便是以色列一個展現實力的機會,顯示其克服世界糧食危機、水資源短缺和荒漠化的創新能力和解方。以色列國際發展合作署MASHAV亦藉著分享以色列在技術發展、能力建設和人道主義援助方面的經驗,促進以色列在發展和SDG進展方面的活動。

至於談到以色列促進國際發展的努力,我們於2012年啟動了一項大會決議,即「可持續發展的企業家精神」,每兩年更新一次。以色列領導的這項決議,受到許多國家的廣泛支持和共同贊助,其強調了創業精神在促進聯合國發展議程的關鍵作用,特別是在鼓勵創新、社會企業家精神和女性創業家。

此外,以色列努力將自己定位為人權領域的要角,尤其特別專注促進女性權利和增強女性權能(SDG5),以及促進殘疾人士和LGBT社群的權利(SDG10)。

關於以色列在全球舞台上促進性別平等和增進女性權能的努力,則可由以色列是聯合國婦女地位委員會之成員看出,也是由加拿大帶領之Group of Friends of 1325(婦女,和平與安全)的成員。以色列未來將於2023-26年期間提名一名消除對婦女一切形式歧視委員會(CEDAW)之以色列候選人。

此外,自2017年3月在婦女地位委員會(CSW)的框架內通過以色列所領導的關於工作場合性騷擾的第一個類似決議以來,以色列一直在多邊領域率先反對性騷擾。這項工作另延伸出一部分,即以色列與法國、肯亞和荷蘭一同成立了一個名為Group of Friends to Eliminate Sexual Harassment的組織。

以色列是《聯合國身心障礙者權利公約》的締約國,並積極促進殘疾人士權利。此外,以色列亦為日內瓦的Group of Friends of Persons with Disabilities組織之成員。以色列身為世衛組織執行委員會成員之一,2020年2月率先通過了《身心障礙者權利宣言》。至於其對此議題之承諾,以色列於身心障礙者權利委員會(CRPD)舉薦了2021-2024任期的候選人。

以色列是平權聯盟(ERC)的成員,該聯盟為一非政治性的國際平台,其目標是促進LGBT社群的權利並在全球內制定相關規範。以色列還是LGBTI核心小組的成員,此組織在紐約促進和捍衛LGBT權利。這個非正式團體包括了30個致力於促進LGBT權利的國家。以色列與全球LGBT人權組織OUTRIGHT合作,積極參與該組織主導的活動和事件。

以色列是聯合國非政府組織委員會成員之一,致力於賦予聯合國經濟及社會理事會(ECOSOC)中以色列民間社會組織諮商身分。去年,有13個以色列非政府組織致力於處理貧困人口的問題,被賦予諮商地位。我們不斷促進以色列青年積極參與聯合國,包括每年在大會期間派代表參加青年論壇。

(作者為以色列駐台北經濟文化辦事處代表,漢名柯思畢)

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法