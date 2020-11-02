自由廣場》朱伯母，國機國造不會讓您失望！

◎ 陸裕黎

29日早上突發新聞披露，隸屬台東空軍基地的F-5型戰機失事墜海，嗣後傳出飛行員不幸殉職，同為空軍舊日袍澤，當日辦公室內通日瀰漫低迷氣氛。猶在近期共軍頻密襲擾台海周邊之際，空軍同仁日夜為守護台海領空、捍衛國家安全戮力以赴，鏡頭前面對此一不幸事件及外界質疑，只有喟然長嘆而心生惋惜。

日前社群媒體瘋傳朱伯母質疑因戰機老舊而導致不幸事件發生的影片，引起輿論譁然，其動機令人扼腕。值此空難事件肇因尚未釐清之際，尊長因愛子遭此劇變，情緒性發言實可理解與痛惜，墜機肇因已責由飛安專業執行後續調查，外人實毋須在第一時間妄加臆測。惟傳媒引用部分政治人物評論，歸咎戰機老舊且零組件東拼西湊，復以指責政府將外購改為「國機國造」政策，繼而致使戰機延後汰除等因素作為墜機事件成因，筆者深不以為然。

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個人軍旅生涯中，早年曾從事F-5型戰機維護作業，就筆者實務經驗，同型機種因為規格相同，零組件相互流用並無專屬專用之說；此外，為因應戰備需求而為提升戰機妥善率及出勤率，即時運用故障（封存）機可通用組件提升戰機可飛率，此作業流程舉世皆然，前提在於零組件必須是無故障良品。我國是世界排名前列的F-5戰機使用國，戰機雖退出一線戰備轉用於人員轉換訓練用途，而修護人員為提供足量任務架次，其勉力籌補老舊戰機零組件已然不易，外人實不宜以「東拼西湊」而予汙名化。

囿於我國國際地位特殊，多年來除美國外，其他國家武器系統進口不易，且全壽期後勤維補極易因中共干預而無以為繼。因此，無論源自外購或自製籌獲，孰優孰劣各方評價不一，筆者在此毋須贅言。然而，筆者自退伍後進入業界，親身體會漢翔公司汲取歷史經驗而逐漸蛻變：若沒有航發中心早年自製AT-3教練機為基石，不斷精進全機規格化與組裝精密度，就沒有當初國家領導人下達研產經國號戰機的決心；也本此涓滴成流的產業能量，造就近期洛馬公司授權構改組裝F-16V戰機的肯定，進而獲得研產「國機國造」勇鷹高教機的機緣。

日昨筆者與公司飛行高管晤談時，他提及為加速高教機研產期程，除納管生產、修護及試飛等部門各司其職解決研產窒礙，最困難的是在近期兩岸關係緊張時，藉空軍戰訓任務空檔頻密實施高難度試飛任務，其目的就是希望藉此發現任何潛藏問題，進而全方位杜絕未來可能發生的飛安事故。當日，他指著園區內已故伍克振將軍銅像，語重心長地告訴筆者：「如果沒有當初前輩們澈底解決造成伍將軍犧牲的問題，就不會造就經國號戰機服役迄今所維持的高妥善率。」當然，外購比自研來得便利，然而只有國機國造不必仰人鼻息，方能真正地將產業人才和根基長留久用且綿延不絕。

身為舊屬，空軍訓條裡「風雲際會壯士飛，誓死報國不生還」的雄音猶在耳邊迴盪，筆者文末謹願朱上尉勇者安息，眷屬暨親友們節哀！儘管外界質疑聲歷久不歇，但個人深信，一如經國號戰機所締造的飛安佳績為證，在不久的將來，今時秉持「國機國造」研產的高教機成軍後，來日兼具安全與高效的雛鷹載台必不會讓朱伯母與國人失望，更可望以此告慰曾為捍衛台海領空犧牲的先驅與英靈。

（作者為前空軍軍情處副處長，現任F-16維修中心諮詢）

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