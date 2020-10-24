自由廣場》蔣介石的痛：別押寶美國大選

國民黨忘了？

◎ 劉哲瑋

美國總統大選進入倒數十天，然而最近卻發現不少國民黨政治人物已經在選前押寶，像是國民黨前立委謝國樑就在臉書秀出自己跟美國民主黨總統候選人拜登的兒子合照，被不少人懷疑是否押寶拜登當選。而最讓人訝異的是，國民黨黨團總召林為洲在臉書發文表示「不想吃萊豬，拜登加油！凍蒜！」如此公開押寶的行為讓人納悶：國民黨到底有沒有從歷史吸取教訓？

單邊押寶導致的問題，最有名的就是一九四八年底美國總統選舉杜威對決杜魯門。選前民調乃至於各界都看好共和黨提名的杜威將順利當選美國總統，連當時蔣介石都一面倒押寶杜威，結果最後跌破眾人眼鏡是由民主黨的杜魯門當選。

請繼續往下閱讀...

隔年，杜魯門就任第卅三任美國總統，同年杜魯門政府發表著名的《中美關係白皮書》（The China White Paper），內容表示中華民國在國共內戰的失敗，是國民政府本身的領導問題，與美國無關，並大力斥責蔣介石，認為最後失敗應由國民黨負起全責，美國在戰後中國情勢已盡力而為。

在白皮書發表後，美國停止對中華民國軍事援助，甚至發表「不介入台灣海峽爭端」聲明。直到韓戰爆發，美國政府驚覺事態嚴重，最終派出第七艦隊使台灣海峽中立化，才一改先前因為蔣介石押錯寶所導致的一連串打擊中華民國之政策。

所以歷史上才有「西安事變救了共產黨，韓戰救了國民黨」這麼一句話。在一九四九年國民黨兵敗如山倒之際，國民黨帶著中華民國敗逃台灣，而那位獨裁的統治者還押錯寶連帶使得台灣人跟著一起被美國制裁。而那時的台灣人才剛被日本殖民統治五十年，結果迎來的是另一個外來政權帶來的二二八大屠殺跟白色恐怖；請問台灣人可不可悲？

提醒國民黨：別忘了上個月貴黨美、中兩邊單押中國，先拒絕美國在台協會午宴邀請，準備出席海峽論壇，結果被中國官媒說成「求和」後拒絕赴約，只好再摸摸鼻子回頭求見美國在台協會的經驗。

所以台灣現在應該記取歷史的教訓，只要其他國家進行公平、公正的民主選舉，我們只要靜待結果出來就好。仔細觀察可以發現蔡政府在這次美國總統選舉過程從未進行表態，這是極為正確的選擇。

（作者為臺灣大學政治學研究所學生）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法