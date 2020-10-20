自由廣場》川普獲諾貝爾和平獎機會仍在

◎ 黃天麟

川普確是全球風雲人物。四年來，如果沒有川普翻雲覆雨之手，這世界將會是什麼樣子？全球領袖似乎只有川普能點出問題，敢於挑戰既有但已窒礙難行的國際規範。若無川普，誰敢挑戰世衛組織、世貿組織的權威？現在ＷＨＯ已成紅色帝國中國的魁儡，ＷＴＯ已成中國掠奪全球財富的牙城。只是中國已成世界強權，誰都不想攖其鋒。川普敢於挑戰、敢於打破禁忌，無疑是國際秩序得以大破大立的重要因素，這就是勇、就是智。

川普四年有幾件令人驚嚇的決策，開始時被認為「暴虎馮河」，都被多數國家罵翻，但現在回顧，證明是正確的。其一是二○一七年，宣布承認耶路撒冷是以色列首都，並決定將使館遷至耶路撒冷。二是去年三月簽署文告公開承認以色列一九六七年控制至今的「戈蘭高地」是以色列的一部份。川普說，「過了五十二年了，是美國承認以色列主權及戈蘭高地的時候，這對區域穩定而言，具有關鍵戰略及安全的重要性」。川普不會不知此舉必引起所有阿拉伯國家的反對與譴責，連國際特赦組織亦視此為「川普違反國際法與共識的另一不負責任的魯莽代表作」，但川普毅然為之。

請繼續往下閱讀...

川普高明的決定正在開花結果，九月在美國斡旋下，巴林和以色列宣布關係正常化，成為繼阿拉伯聯合大公國後一個月內，第二個與以色列終止敵對關係的中東國家，預期中東地區將有更多國家響應。

川普的睿智亦獲得犒賞，九月九日川普被挪威國會議員提名角逐諾貝爾和平獎，原因就是他解開了五十二年無法解決的中東爭議，促進和平。雖然和平獎與川普擦肩而過，但被提名就已是可澤被天下的國際光環。

川普在中東外交政策之成就，給我們的啟發是，「對長期歷史性糾葛，綏靖主義是一條死路」，只會加添歷史仇恨。以堅強的決心，「實然」的觀點才能解決問題。「事實已占領五十二年」，是川普據以承認以色列主權的最主要根據，「為區域穩定」則是第二個重要論點。若此論點可以成立，也絕對可適用於台海及南海。

台灣主權已懸宕了六十九年了，一九九六年台灣已選出自己的總統，連標榜中立的印度也說「一中」不含台灣。現在正是時候，以二次大戰盟軍總指揮之身分宣布依一九五一年舊金山和約承認台灣主權，明確拒絕中國「台灣是中華人民共和國之一部份」之「惡霸」主張。事實也是，五千年歷史台灣從未是中國之一部份。中國會因此動武嗎？不會的，因為中國處於理虧的一方。如此台海、南海也會進入一段穩定的狀態，帶來和平，下次的諾貝爾和平獎亦將非川普莫屬。

（作者是前國家安全會議諮詢委員）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法