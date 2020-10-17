自由廣場》回答總統的為什麼

◎ 陳啟濃

民進黨中常會討論高金素梅屹立不搖，蔡英文總統問為什麼？對小英總統而言，本身具有八分之一的排灣族原住民血統，為何在她任內的大小選舉，民進黨在原住民部落得票，還是沒有斬獲？尤其是親中色彩濃厚的高金立委，更是坐穩歷屆山地原住民立委的寶座。

筆者認為先要了解原住民文化，有幾點方向，包括「斬斷金流」、「重視服務」與「培養人才」做起。

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原住民傳統以部落為主，對於國家規模的政治體沒有概念，更沒有認同。所以部落的影響力，大於國家主體的運作。如果有龐大的金流進入部落，不管是平時傳統祭儀的補助，或是選舉可能的走路工，對於崇尚自然，思想單純的原住民，還是具有選舉時回報的想法。

所以對於全國型的選舉，特別是立法委員選舉，中央應該盯緊警政與檢調系統，做好查緝賄選的任務，毋枉毋縱。甚至要金融單位確實掌握個人金流，阻斷選舉時的買票行為。

其次是要重視基層服務，爭取原住民的認同。民進黨雖然以本土政黨自許，蔡英文總統更代表政府長期對原住民的不尊重，公開跟原住民道歉，但因為沒有「實際的效益」，原住民對於天邊的政策，比較無感，倒不如部落實際的建設或補助，還來得更心動。

所以做好基層服務，地方的黨籍民意代表，以及黨部人員，都應該要跟政治理念接近的部落人士結合，主動走入部落，發掘問題，做好部落居民的生活照顧。

最後是人才栽培的做法，更是扎根部落最長久最深入政治工程。以往民進黨的決策人員，偏向於任用民運社運等原住民人才，其實部落影響力較大的是基層的公教人員，因為他們的曝光率高與服務案件多，而且跟部落人民最為貼近。

以屏東縣的伍麗華為例，她是基層的老師出身，又當過校長，累積長期在部落服務的經驗。受到潘縣長重用成為縣府的主管。有基層的脈絡又有縣政的歷練，選立委才能贏得選戰。

所以原住民投給民進黨的票，雖然沒有因為小英總統的原住民血統而增加，又目睹親中的高金立委得到部落的支持，民進黨應該要深切思考原鄉的經營方向，做到「斬斷金流」、「重視服務」與「培養人才」。相信以原住民單純善良的習性，一定會投桃報李。

（作者為花蓮玉里阿美族女婿，南投人）

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