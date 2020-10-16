社論》向脅迫式外交說不

加拿大總理杜魯道日前警告中國，「脅迫式外交（coercive diplomacy）」等行徑，對中國自身和世界其他國家都將適得其反。（法新社資料照）

加拿大與中國建交五十週年之際，加國總理杜魯道十三日警告中國，「脅迫式外交（coercive diplomacy）」等行徑，對中國自身和世界其他國家都將適得其反。加拿大政府因為調查並拘捕中國華為財務長孟晚舟而遭報復，中國並逮捕兩位加拿大公民當成「人質」，逼加國讓步。北京對付其他國家，包括在兩岸關係上，經常運用脅迫方式要對方就範。戰狼作風，已成為民主國家的公敵。

就在加拿大總理抨擊後，最能「體現」戰狼路線的中國外交部發言人趙立堅，反控加拿大混淆事實，並說只要釋放孟晚舟，便讓「中加關係早日重回正軌」。趙的說法，等於暗示先解決孟案，中國就會放人。北京以卑劣的人質外交，想使對方出現內部分歧，進而營造輿論，達到操弄他國政府目的。這不僅挑戰民主國家的人權底線，更是介入對方政治與司法運作，這也是典型的製造「灰色地帶衝突」。

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在台海互動上，北京今年升高對台武嚇，共機侵擾的頻次更為近年之最，目的當然是為了脅迫台灣吞下矮化的一中政治架構。在這星期，另外打出「台諜案」的荒謬戲碼，透過中國官媒大張旗鼓宣稱「破獲大規模台灣間諜網」，然而，所公布四位「被認罪、被道歉」案例，相關情節均距離「專業間諜」甚遠，錯誤內容也立遭打臉。北京以全國放送的大內宣方式，除醜化台灣人的形象外，並以這些不成理由的說詞，想丟給蔡政府「保護國人」一道難題，試圖打擊官方威信與分化台灣社會。

中國此時大打「台諜案」，同具脅迫目的。以李孟居案來說，就是「恐嚇台灣人民不要支持香港」。但我方未受左右，陸委會並痛批，「這種企圖干擾台灣民主法治社會正常運作、恫嚇台灣人民的不當手法令人不齒」。另兩位被控台諜的施正屏、蔡金樹，過往言論屬偏藍或偏紅，依然入罪，中國刻意製造「不分藍綠」的寒蟬效應。往返兩岸之間經商、求學、學術交流等台灣民眾，必須更服膺於北京政治意志下。但這反而會提高國人赴中的風險評估，危邦莫入，只有擴大團結，才有保台的本錢。

中國的脅迫，也用在與台灣交往的第三國。這次台諜案中的鄭宇欽案，與台灣和捷克近期關係的增溫明顯有關。捷克第二號政治人物、參議院議長韋德齊率團訪台前夕，中國外長王毅嗆「挑戰一中原則，必將付出沉重代價」。但王毅的威脅，不僅未能阻止韋德齊成行，反而在捷克社會形成反中氣氛，包括德國外長及歐盟官員均提出批評，北京可謂碰了一鼻子灰。剛結束的捷克參議院改選，親中的執政黨重挫，支持韋德齊的政黨大勝。一葉知秋，中國脅迫的「適得其反」，正出現效應。

中國駐印度大使館在台灣雙十國慶前，數度發函警告印度媒體在報導中華民國雙十國慶時，應遵守「一個中國」原則，這同樣「適得其反」，還引起反制。執政的印度人民黨德里黨部發言人在我國慶日前夜，把一百面印有中華民國國旗與「台灣，國慶日快樂」標語的海報，貼在中國駐印度大使館前道路的路燈上，表示要讓北京「好好認識民主制度」。中國的過度操作，而且還是近期再因邊界衝突關係緊張的印度，自然要碰壁，印度社會除了更為反中外，也出現一股挺台的新風向。

以脅迫做為外交手段，在中國的國際形象已然崩壞的現在，無法以力服人，而且只會使其他國家更願意站在北京的對立面，聯合力量以拒中。數度表示應調查武漢肺炎起源的澳洲總理莫里森，遭中國經濟報復後，在接受澳媒訪問時仍說，澳洲今後在處理中國議題上，要保持「戒急行穩」的政策，儘管面對經濟脅迫也絕不出賣國家主權和安全。這話說得很明白，之前民主陣營對中國原本態度不一，但因應北京的擴張威脅，腳步逐漸趨近，各國「防中」氛圍正濃。北京要求他國政府接受矮化台灣的一中作法，也被認為是干預國家主權及傷害民主價值，而愈來愈不受歡迎，反脅迫式外交，正成為民主國家對中政策的主旋律。

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