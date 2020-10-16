自由廣場》驚愕雲林 台大休士頓阿波羅計畫之首部曲

◎ 劉宏輝

離開台北台大醫院，真正踏上大雲林，在眾多農民孕育豐富農產的土地上，我首次發現這些農民雖然很會照顧土地，卻不會照顧自己的身體，也發現醫療意識和現實認知差距極大的事實。

雖然知道台北市的人口老化，可是老先生、老太太在台大醫院看病時，絕大多數還能夠走進診間。然而在雲林看診的初步印象，就是進來的病患多數得藉助輪椅，或是甚至需要推著病床、戴著氧氣供應設備才能到門診的衰老病人。在外型上，說他們老，實際歲數卻比台北看診常見的老先生、老太太少了十多歲。這樣的衰老速度，著實讓我吃驚，也想探究原因。

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剛到雲林看診的時候，診間的護理師有一天突然對我說：「不好意思，請您看病的時間要快一點喔。」我心裡覺得怪怪的，我看病講究品質，需依病情難易程度，才能決定看病速度的快慢，需要您來提醒？我帶著笑容靜下心來問：「為什麼要快一點呢？」護理師一本正經的回答：「雲林地區交通非常不方便，沿海地區到醫院的公車系統服務，只有早上來的一班和下午回去的一班，萬一他趕不上回去的那一班公車，他只好留在醫院的候診椅上睡一個晚上，再搭第二天的公車回家。」我聽了不禁怔然，雲林求醫之路居然是如此之迢迢。

您知道嗎？雲林老人比例高居全台第二，雲林縣居民平均要移動十六公里，才能找到一個公車站牌，而雙北市和台中市不到三百公尺就可搭車。有位護理師告訴過我：「我曾去診間找醫師時，有個包著頭巾的農婦問，可否讓她先看……因為再二十分鐘車就來，若錯過，她就要等到下午三點了！」

由此可知，雲林的老先生和老太太不是生大病的時候，絕對不會輕易來看醫師；來看醫師的時候，自是非常嚴重的狀態了。醫師和病家面對延誤就醫，只能處理疾病末期的病人，心中除了不捨之外，更是覺得扼腕。

我開始反向思考醫療服務的其他可能，如果患者來到醫院是如此困難重重，為何不讓醫療資源藉著遠距科技的進步，到達患者的所在地。以前礙於網路線路普及化及資訊傳遞速度的影響，但5G世代的來臨也宣告著老人照護新世代的開啟。醫療資源藉著遠距科技的進步到達患者的所在地，這個想法即是全國首創的「台大休士頓阿波羅計畫」。

（作者為台大醫學院神經科教授、台大醫院雲林分院副院長）

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