自由廣場》只能限制出境嗎？

◎ 吳景欽

據自由時報報導，因涉及國安法而遭判處一年二月的中國學生周泓旭，因羈押期間折抵刑期之故，就無庸入監服刑。而原應立即驅逐出境，但因其另涉國安法的他案，法院就限制其出境，並於九月廿三日再延長八個月。只是限制出境，並不禁止被告在境內的活動，致讓人質疑，如果此案涉及國家安全，怎可任其自由遊走，難道羈押之外，別無他法嗎？

根據兩岸人民關係條例第十八條之一第一項，對於有危害國家安全或社會秩序的對岸人民，於強制出境前，內政部移民署可暫時予以收容，故對於周泓旭，似可先予以收容。惟因收容乃有四十、五十日的期間限制，且根據大法官釋字第七一○號解釋，對於收容乃採取相對法官保留，即延長期間，必須經法官同意，則在案件不知何時終結下，如此的依據，就有其先天的不完足性。更重要的是，收容乃是為強制出境的準備，這與確保刑事被告能就審的目的，顯然也有矛盾。

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也因此，為了確保被告就審，甚或防止其繼續從事情報蒐集的工作，羈押似乎是最佳的強制手段。只是周泓旭所涉及國安法第二條之一的發展危害國家安全組織罪，法定刑為五年以下有期徒刑，雖不算輕，卻也難稱為重罪，再加以案件已經起訴，基於慎押原則，採取諸如限制出境、限制住居與責付第三人等，似就為替代羈押的必然手段。

只是限制出境、限制住居等，在不可能全天候的人為監視下，除可能使被告逃亡外，更難免於四處趴趴走的批評。為了解決此問題，在去年刑事訴訟法修正時，於第一一六條之二第一項，就強化了替代羈押的手段，並讓法官有多達八款的措施，以為彈性選擇與附加。故以周泓旭來說，為了防止其任意遊走且可能從事情報蒐集，即可根據第四款，對之施以電子監控，更可依據第八款，附帶要求其不得接近某些機密處所。凡此規定，都可彌補不羈押所帶來的監控漏洞。

只是關於電子監控的替代手段，於去年七月修法新增後，司法院卻要到今年九月一日才公布具體辦法。更糟的是，相關的設備與配套，似乎尚未完備，就使替代羈押的手段，遲遲未能上軌道。

（作者是真理大學法律系所副教授）

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