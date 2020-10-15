自由廣場》基隆捷運的下一哩路

◎ 陳俊豪

交通部近日邀集各市長凝聚基隆路廊的共識，將原先輕軌的規劃改為捷運，縮短原先五分鐘班距，提供捷運式三分鐘頻率的服務。此外，更將基隆捷運與未來民生汐止線捷運結合，共同設置機廠，有效利用都市空間。中央與地方形成的捷運政策的共識，將未來基隆路廊得以打造綠運輸，提升大眾運輸品質及運量，對城市而言絕對是利大於弊。不過不少民意仍聚焦台鐵會不會進車站，成為各地方首長難解議題。

誠然，放眼鐵路演變歷史，過去從西部城際鐵路首發站，現今經過七堵機廠搬遷後變成大台北都會通勤站，未來捷運到南港，民眾需系統外轉乘才得以進入台北市區或其他西部大城市，的確是需要額外轉乘時間。這演變或許是造成民眾心理「不便」性的主要來源。

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如果我們把今天的課題重新定義成：「如何連結基隆捷運與原本的台鐵？」或許就可以找到適合的答案。現今的基隆捷運及民汐線規劃，方便基隆民眾轉乘民汐線，透過文湖線及環狀線連結到內湖內科一帶；南港站及南港展覽館站則成為連結基隆汐止至南港抑或東區的轉運站。

若基隆捷運可在七堵或八堵站與台鐵結合，以現行西門站或中正紀念堂站同月台平行轉乘的方式，提供基隆民眾前往市區或其他城際城市，及東部或瑞芳民眾搭乘基隆捷運至內湖或東區，再以良好的發車時刻銜接，即得完整大台北都會東部的路網。國外不少鐵路及捷運系統結合，誠如雪梨地鐵及雪梨火車交會的車士活站及東京不少通勤車站，皆能大幅減少轉乘所需的時間。

基隆捷運再與台鐵結合，可將原先規劃往台北東區、內湖內科的路廊，擴大往台北西區市中心的通勤廊帶，至於最需克服的是目前捷運與台鐵票務整合。期待未來大台北綠運輸通勤系統的整合，帶動地方發展及廊帶產業，提升民眾使用大眾運輸的便利性。

（作者是碩士生）

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