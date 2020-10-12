自由共和國》曾進發／愛情的生與死

曾進發／攝影詩人
有人說婚姻是愛情的墳墓。象徵女男戀愛時期的激情與甜蜜感覺走到了盡頭一去不復返。
有更多人認為婚姻 只是讓愛情的甜蜜激情降溫，讓愛情昇華平淡化，產生出雖然平淡卻更濃烈的情感。就像陳年老酒不激烈卻更甘醇濃郁。
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婚姻只是愛情的一種轉變。《新約聖經》《約翰福音》第十二章的標題：「一粒麥子不落在地裡死了，仍舊是一粒；若是死了，就結出許多子粒來。」是否也可以為婚姻之於愛情的生與死作註解。
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