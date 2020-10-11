自由廣場》私立大學調漲學費 需多方考量

◎ 張淑中

媒體報導，私立大學校院協進會十月六日首度公開舉行校長會議，逾三十位私大校長出席。會議中有校長指出，政府補助學雜費，公校生是私校生的三倍，且高教深耕補助經費方面，公校也是私校的．八倍，私校資源不足，政府又凍漲學雜費十五年，損害高教品質，並批評教育部「處處有框架、樣樣要過問」，已嚴重干涉大學自治。

有關私立大學調漲學費問題，雖然教育部每年四月都會例行性的函文全國大學，調查是否申請調整學雜費，但由於教育部每年都有政策方面或既定態度的考量，例如今年為因應新冠肺炎疫情，教育部早已事先向各公私大學喊話，盼「審慎考量疫情對學生和家庭的影響」共體時艱，因此最後教育部審查的結果，絕大部分學校都無法達到調高學費的申請目標。

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依據《大學法》第一條：「大學應受學術自由之保障，並在法律規定範圍內，享有自治權」以及《私立學校法》第一條：「為促進私立學校多元健全發展，提高其公共性及自主性」等內容的立法宗旨與精神來看，國內私立大專院校是有其相當的自主性。換言之，只要在法令許可範圍內，私立大學考量自身財務狀況拮据，恐無法再因應未來的教職員薪水調升、物價指數上漲，或學校老舊教學設備多年未整修已影響到學生權益等種種因素，教育部是應准許這些私立大學適度的調漲學費。

但私校學費調高，也可能會造成弱勢家庭承擔不起，導致許多學生被迫休學或退學的普遍現象發生。依筆者過去曾擔任私立大學校長多年經驗，有許多就讀私立大學或私立科技大學的學生，都是來自於偏遠地區、弱勢家庭、低收入戶或是隔代教養家庭，這些學生即使已有一些教育經費補助，但常因為需幫忙家計或因家中經濟困難，最後仍被迫休學、退學者不計其數。如果未來學費再往上調漲，恐怕中輟學生只會愈來愈多。

總結而論，有關私立大學是否調漲學費的爭議，需要考量的因素很多，但解決之道仍必須從政府、學校、學生的三方角度，來全盤考量並尋求共識，才是關鍵所在。換言之，包括政府教育政策的推動，弱勢學生與家長的負擔，學校辦學經費的需求等。只要各方意見都能被尊重且兼能顧及，相信私立大學的學費調漲是能在合情、合理、合法的範圍內，得到一個圓滿的解決方案。

（作者為宏國德霖科技大學講座教授）

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