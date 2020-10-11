自由廣場》談政治人物亂入靈堂、式場

◎ 黃偉鈞

拜讀「為蔡其昌的善行按讚」一文，想起了父親往生後，在禮儀公司停靈時，適逢總統大選前，部分政治人物在禮儀公司逐靈堂向在場者致意，隨後開啟報票模式。

父親停靈時間十多日，日日都見這些政治人物重複慰問以及拜票，深感此行為打擾已故父親的安寧，甚者自動上香，完畢又詢問我往生者是誰、公祭時間於何時，簽名本也是滿滿政治人物、政治人物助理的簽名，還有發文宣！導致身為家屬的我與弟弟深感憤怒、無奈又無力。

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在這樣最後的時間裡，當是屬於家屬的，還有往生者的摯友，而非這樣無關係的政治人物，打擾了我們與父親最後的相處。我對選票的考量也深了一層。

告別式前，我與承辦的禮儀人員嚴肅說明：電子輓聯的跑馬燈維持父親的名字不動，不要加入政治人物和政治人物的輓聯；並且公祭謝絕任何政治人物入場，我要我的父親在最後的時間是我們這些想念他的親人、是父親人生短短所交往的珍貴摯友，這樣的場合，並不給政治人物參與並且拜票的。

家祭時，我慎重的跟父親道歉：很抱歉沒有在您最後的時間為您的環境做好管理，產生了紛擾。對不起。說完時，一抬頭我看見政治人物不知道哪裡跑進來跟與會的人一一握手，我感到很心寒。

唯一一位在公祭有進來的政治人物是里長伯，他是進來謝謝父親把慰問金回饋社區。

途中禮儀人員有進來問我某前政治人物要進來，我立即拒絕。公祭完畢就要封棺了，我再也看不到父親了，這些政治人物的同理心呢？

（作者為工程師，新竹縣民）

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