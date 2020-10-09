自由廣場》解放軍「武裝海島」與現代戰爭

◎ 呂禮詩

位於高加索山脈、地處歐亞及中東交通要地的前蘇聯加盟共和國亞塞拜然及亞美尼亞兩國，日前爆發了嚴重的軍事衝突；兩國在俄羅斯、土耳其、以色列及伊朗等地緣國家的環伺下，戰爭型態不同於以往的地面決戰，而是以無人機、長程火箭及彈道飛彈為主。相較解放軍今年所進行的夏季軍演，似有許多不謀而合之處，值得國軍借鏡並思索反制之道。

以往的戰爭受限於記者有限的視角與軍方的管制，難以一窺戰場全貌；然而高加索兩國的戰事，透過兩國軍方、媒體及百姓手機所拍攝的畫面，大量在社群媒體上呈現。令人驚訝的是，亞塞拜然熟練的運用中高空長程（Medium-Altitude Long-Endurance，MALE）無人機進行目標獲得，指揮自殺無人機及彈道飛彈進行攻擊；雖然亞美尼亞以S-300防空飛彈及火砲成功的攔截部分的攻擊，然而其戰果遠低於攻擊所造成的戰損。

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此一戰況與去年沙烏地阿拉伯油田及煉油廠遭到的攻擊極為相似，故英國皇家三軍聯合研究所（RUSI）的報告指出，亞美尼亞裝甲部隊的戰損與戰車裝甲的防禦能力無關，而是反映現代戰場上「情監偵與目標獲得」（Intelligence, surveillance, target acquisition, and reconnaissance，ISTAR）能力的重要性，也就是無人機的攻擊及防禦已然成為現代戰爭的重中之重。

每年端午節的霧季過後、中秋節的風季之前，是中國沿海最適合演訓的夏季；今年又逢颱風生成的少、路徑又偏北，以致成為解放軍演訓的最佳時機。解放軍在東海進行了三次軍演，分別為8月的「浙航警0562」，在白沙島海域進行實彈射擊；9月的「浙航警0649」，在雀兒嶴島、一江山及大陳島附近實施軍事活動；9月的「浙航警0722」，在漁山列島執行實彈訓練。

解放軍在東海的三次軍演，為什麼和東部戰區發言人所謂的「台灣海峽及南北兩端實戰化演練」有這麼大的差距、且都以島嶼為主？從中國微博的個人遊記與公開的衛星情資中不難發現，東海部分島嶼近年來次第改建為軍事基地，結合今年三次軍演的位置及範圍，研判解放軍在「武裝海島」！

解放軍的「武裝海島」，為的是今年以來美軍各型電偵機及海上巡邏機的「抵近偵察」（close-in reconnaissance），若依據研發期程，未來極可能搭載「忠誠僚機」（loyal wingman）；另國軍對美採購MQ-9B「海上衛士」（SeaGuardian）無人偵察機，然此兩者都將對解放軍的空防及軍事安全造成威脅。

去年「聯翔操演」，陽明山上的嵩山雷達站官兵以步槍模擬抗擊無人機，看得令人心驚！當下正值年度「美台國防工業會議」，建請國防部尋求美國輸出整合了光電、「電子攻擊」（electronic attack, EA）、飛彈及火砲等系統的「臨時機動短程防空」（IM-SHORAD）原型車或「陸戰隊輕型海上防空綜合系統」（LMADIS），以建構國軍各部隊及國家關鍵基礎設施的防護能力。

（作者為海軍官校軍事學科部前教官、新江軍艦前艦長）

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