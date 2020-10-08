自由廣場》遲來的修法

◎ 徐嘉欣

教育部七月修訂校園霸凌防治準則，將校園霸凌從「生對生」擴大為「校長、教職員工生對生」，這樣的修法肯定會對教育界掀起一陣波瀾，但筆者以一個家長身分認為，修法雖然太遲，但總算還是來了。

我的大兒子，國中時曾受到兩個老師課堂言語的嚴重霸凌，一個是數學老師，一個是班導。因為兒子喜歡班上一個成績很好的女生，數學老師先譏諷他也不拿鏡子照照，是癩蝦蟆想吃天鵝肉，並斷言兒子連明星高中都考不上，讓他幾乎無地自容。事後老師可能怕惹上麻煩，還說他未指名道姓；再則是班導要兒子在班上大聲說「我喜歡○○○的女生」，還要他寫五十遍？我得知後，問班導是怎麼回事，奈何班導只要非上班時間一律關機，我只好求助於學校，之後班導雖有跟我致歉，筆者心軟，心想同是教育工作者就不再追究了。

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雖然老師霸凌已是多年前的事了，但一個母親的痛，這樣的記憶是永遠無法抹滅的。只是希望教育部在做類似問卷時，應更周延，學生可以具名填寫，但寫完後一定就要彌封，再直接送至各地教育單位做後續處理。若不彌封，問卷常是由最後一個同學收，再經由導師之手，學生怕會被秋後算帳。就筆者經驗，很多學生不敢具實填寫，問卷效果就非常有限，一來是學校大多希望大事化小、小事化無，二來師師相護，始終不會有真相。因此教育部既然有心要做，就應該要有其成效，讓學生得到應有的保護，而非徒具形式。

（作者是文字工作者）

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