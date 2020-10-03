自由廣場》後備動員早該務實訓練

◎ 張博智

兩岸起風雲，國軍是否能戰備受各界關切，後備是否有效動員也引起高度議論。

國軍能戰否？先要問戰備訓練實不實在。軍以戰為主，打、裝、編、訓，要怎麼打就得怎麼訓，問題是兩岸果真啟戰端，將會是什麼樣的戰爭型態。如果連戰爭型態都無法掌握，訓練豈不「無的放矢」？

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兩岸軍力早已失衡，共軍飛機視海峽中線為無物，一旦戰端開啟，最怕的是：飛機上不了天、艦艇出不了海？果真如此，唯有本土防衛作戰，抱定「同島一命，與島共存亡」的戰鬥決心與意志。遺憾的是，這種國防心防，卻可能是我們最憂心的弱點。

當兵役制度調整為募兵制，志願役應以專業為發展目標，四個月的軍事常備役則以有序持續的後備動員教育訓練補強，而以藏兵於民為目標。換言之，志願役要著重專業化專精訓練，常備役則要加強後備教召。試問：志願役的訓練與常備役的教召質量都符合作戰與動員的標準嗎？平實而言，恐怕都離目標甚遠。

以志願役為主體的軍隊，平時的專業訓練距離實戰狀態太遠，訓練強度、密度、形式、時間遠遠不及「為戰而訓」的要求，而其成因概不外乎：雜務太多、勤務太繁、和稀泥、形式化。

至於後備，從前迄今，教育召集徒有教召之名卻無動員之實，至於後備權責單位充其量只是假後備之名行社交聯誼之實罷了。以我淺見，這種務虛的後備單位，疊床架屋，早該裁撤了。

各地區都有後備單位，它們都應該轉化成具有實質訓練能量的基地，將地區內的後備軍人，結合本土防衛任務，分梯進訓，強化體能、戰技與射擊，而其做法可採「化整為零」方式，運用少子化空出來的學校場館設施或地區的健身中心實施體能、戰技訓練，射擊則可參照現在流行以ＢＢ彈限制空間射擊模式，既安全又有效還有趣；至於教官或教練，除了聘請專業教練之外，退伍的專業教官也不乏其人。教育召集應以具體有效的強健體魄、專精戰技與射擊為重點，而非止於「應卯」！健民乃得以強軍，方符「寓兵於民」之道。

（作者為前陸軍步兵訓練指揮部體育組上校組長）

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