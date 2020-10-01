自由廣場》長照法 應有強制檢查法源

◎ 葉昱呈

台北市內湖區一家未立案安養中心發生火警，造成三名臥床老人死亡事件，據媒體報導，當地里長曾會同員警前往訪查，但無人回應，因無違法事項及立即危害，便請員警加強巡邏後結案。也許有人會問，為何不撬開門鎖，強制執行檢查？

六年前，筆者與同仁接獲民眾舉報，稽查一家疑似地下工廠，到達現場時，只見大門深鎖，且觀察整棟建築物外觀，實在看不出內部做什麼用途，且區域計畫法、工廠管理輔導法等並無強制執行檢查規定，直到之後檢調單位掌握到初步證據，並向法院聲請通訊監察書（監聽票）進行監聽，在得知某日深夜業者將運輸生產原料進入，始由在外埋伏人員進入稽查。

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依據行政執行法第四十條規定：對於住宅、建築物或其他處所之進入，以人民之生命、身體、財產有迫切之危害，非進入不能救護者為限。問題是，稽查人員欲進入民宅稽查未立案安養中心之當時，是否已達到人民之生命、身體、財產有迫切危害程度，不無疑義。

再者，按法務部一○三年法律字第一○三○三五一二四九○號函釋：行政機關為瞭解事實真相，得對與事實有關人、地、物實施勘驗，並未課予當事人配合調查之協力義務，故當事人未配合調查時，行政機關「不得依上開規定實施強制檢查，而須有其他法律依據，始得為之」。

因此，筆者建議主管機關衛福部，如在實務執法面確有強制進入檢查之必要，建議參照兒童及少年福利與權益保障法、消防法、海洋污染防治法、毒品危害防制條例等規定，於長期照顧服務法或老人福利法條文中明定強制檢查之法源依據，以利對於拒絕檢查者，逕予強制檢查。

（作者是公務員）

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