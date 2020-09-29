自由廣場》提高社區防災能量 從防災士談起

◎ 阮昭雄

今年是九二一大地震廿一週年，為提升全民防災意識，政府於二○○○年訂定九二一為國家防災日。面對經驗教訓，如何透過人為訓練、降低災害風險，其中防災士制度是具體可執行方案。

什麼是「防災士」制度？內政部近年開始推動，意指民眾完成指定培訓課程並通過測驗，即可取得防災士合格認證，平時自主協助防救災宣導與救助，災時在政府救援到達前進行災害應變措施，災後則參與避難收容及災民照顧。

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筆者很榮幸參與第一期訓練，獲得○○三號防災士認證，成為全台第一位防災士認證的民代；很清楚防災士兼具防災概念和社區意識，可以有效提高社區防疫能量，強化民眾自主防疫能力。

過去大家以為「災害」就是地震、颱風、海嘯，但在公衛領域中，像是SARS、西非的伊波拉病毒、以及席捲全球的武漢肺炎，防疫理所當然是防災的一環。

因應新型態病毒的全球流行，近年國際援助最多的救災項目，已從過去的洪水轉變為疾病防治。比起不可控的天災，疾病較能預先遏阻，因此強化社區防疫非常重要，此時防災士就扮演重要角色。

筆者曾建議消防局導入受訓合格的防災士，協助社區防疫工作，分攤里長及公務部門的防疫人力，感謝公務部門積極執行，實際導入逾四百七十名防災士協助。目前全台共十個防災士訓練基地，種子慢慢擴散當中。舉例來說，北市消防局針對轄內防災士辦理防疫教育訓練，動員防災士深入社區進行防疫衛教宣導；台南市則結合護理之家防災士，在二月的防災疏散撤離演練中，讓民眾認識防災機制，也教學居家消毒防疫。而各地方政府陸續將防災士導入社區，使防疫機制更完整、靈活，更深入地方。

目前各國都致力於發展自主防災，台灣推廣目標是讓社區、企業、工廠、長照機構、高層建築物、工廠等都置有防災士，建立自主救災機制。進入後疫情時代，藉由防災士的力量可將防疫能量深入到社區，地方政府應更積極與防災士合作，以達到全民防疫，將疫情控制在最低程度。

（作者是台北市議員）

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